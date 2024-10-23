Литва прийняла рішення про придбання німецьких Leopard 2
Литва офіційно прийняла рішення щодо закупівлі німецьких бойових танків Leopard 2. Також країна планує придбати шведські бойові машини піхоти CV-90
Про це повідомляє міністерство оборони Литви.
"Литва сьогодні прийняла ключові рішення щодо посилення національного розколу", - йдеться у повідомленні.
Так, країна ухвалила рішення про придбання німецьких танків Leopard 2, а також було анонсовано плани закупівлі шведських бойових машин піхоти CV-90 на гусеничній базі.
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