Українська компанія побудує у Литві завод з виробництва вибухівки нового покоління

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки та інновацій Литви

Як йдеться у заяві, новий завод повинен посилити обороноздатність України, Литви та ЄС. Будівництво обʼєкта розпочнуть у 2025 році.

"Ми активно розвиваємо співпрацю у сфері оборони з нашим партнером Україною. Новий завод з виробництва вибухових речовин у Литві – чіткий сигнал агресору, що ми не відступимо. Оборонний потенціал України та Європи зростає і продовжуватиме зростати, як з погляду озброєння та боєприпасів, так і з погляду передових технологій оборони та безпеки", — заявив міністр економіки та інновацій Аушріні Армонайте.

У країнах НАТО активно користуються такою вибухівкою нового покоління. RDX може використовуватися окремо або в поєднанні з іншими вибуховими матеріалами - у бомбах, мінах тощо. Вона вкрай швидко детонує та має велику вибухову силу.