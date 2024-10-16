Українська компанія побудує у Литві завод з виробництва вибухівки нового покоління
У середу, 16 жовтня, стало відомо, що Міністерство економіки та інновацій Литви підписало меморандум з компанією з України, яка побудує завод з виробництва вибухових речовин нового покоління RDX
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки та інновацій Литви
Як йдеться у заяві, новий завод повинен посилити обороноздатність України, Литви та ЄС. Будівництво обʼєкта розпочнуть у 2025 році.
"Ми активно розвиваємо співпрацю у сфері оборони з нашим партнером Україною. Новий завод з виробництва вибухових речовин у Литві – чіткий сигнал агресору, що ми не відступимо. Оборонний потенціал України та Європи зростає і продовжуватиме зростати, як з погляду озброєння та боєприпасів, так і з погляду передових технологій оборони та безпеки", — заявив міністр економіки та інновацій Аушріні Армонайте.
У країнах НАТО активно користуються такою вибухівкою нового покоління. RDX може використовуватися окремо або в поєднанні з іншими вибуховими матеріалами - у бомбах, мінах тощо. Вона вкрай швидко детонує та має велику вибухову силу.
- 9 жовтня у Литві встановили фортифікаційні конструкції "зуби дракона" на мосту через річку Неман. Він веде до російської Калінінградської області.
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