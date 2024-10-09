Литва встановила "зуби дракона" на мосту до Калінінградської області РФ

Про це повідомив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

За його словами, у майбутньому міст планують додатково укріпити залізними балками.

Наразі литовська армія випробовує їх, оцінюючи, як вони стримують важку техніку, що наступає, додав міністр.



"Укріплення йде за планом. Деякі мости будуть укріплені, інші будуть підготовлені до вибуху (тільки після отримання даних розвідки). Фізичні укріплення (протитанкові їжаки, "зуби дракона") є лише допоміжними та будуть прикриватися вогневою міццю. Якщо ворога вдасться зупинити, він буде знищений", - зазначив Кащюнас.