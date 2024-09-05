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Литва перекрила міст до Калінінградської області РФ "зубами дракона" та "їжаками"

Дар'я Куркіна
5 вересня, 2024 четвер
18:24
Світ Прапор Литви

Литва 5 вересня завершила встановлення засобів контрмобільності території поруч із мостом, який сполучає країну з Росією - Калінінградською областю

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Про це повідомили в міністерстві оборони Литви.

Глава відомства Лаурінас Кащюнас пояснив, що міст є власністю РФ, через це Вільнюс може встановити перешкоди лише перед мостом. Зокрема його перекрили "їжаками" та "зубами дракона".

"Міст Луїзи є власністю РФ, тому сьогодні ми можемо встановлювати перешкоди тільки перед мостом. Тут рух ворожих сил можуть перекрити наші "їжаки", "зуби дракона" та колючий дріт. Крім усіх зазначених заходів, на опорах передбачається також встановити резервні перешкоди - комплекти металевих балок. У броду ворогу також заважатимуть не тільки круті схили річки, а й міни, "зуби дракона", "їжаки" та колючий дріт. Важливо бути готовим до всього, що б не трапилося", - розповів литовський міністр оборони.

Очільниця міністерства внутрішніх справ країни Агне Білотайте зауважила, що ця лінія оборони - ще один крок для посилення охорони державного кордону Литви, який є зовнішнім кордоном ЄС і НАТО.

У матеріалі зазначають, зараз поблизу кордонів з РФ і Білоруссю створюють 27 зон, які захистять інженерними засобами. До кінця 2024 року армія Литви планує отримати "зуби дракона", збірні "їжаки", "іспанські коні" та бетонні дорожні загородження вартістю понад €4 млн. Водночас держава додатково планує закупити "зуби дракона" на близько €2,5 млн.

"Також заплановано інші заходи з протидії мобільності: поглиблення меліоративних канав, формування алей дерев уздовж доріг та утримання існуючих лісових масивів до 20 кілометрів від кордону та навколо магістральних і проміжних доріг, укріплення бродів Німану на кордоні з Росією. Розвиток мінних можливостей литовської армії значно підвищить ефективність усіх інших заходів контрмобільності", - додають у міноборони.

У відомстві підсумували: щоб реалізувати всі заходи мобільності протягом 10 років, Литві потрібно близько €600 млн.

  • 22 серпня у Литві зафіксували скорочення російських сухопутних військ через успішні дії Збройних сил України в Курській області РФ.
Теги:
Росія
Литва
Калінінград
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