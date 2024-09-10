Литва готується денонсувати інвестиційні угоди з Росією та Білоруссю

Про це повідомляє LRT.

"Я отримала підтвердження, що вони (проєкти - ред.) надійдуть до Сейму найближчим часом", - заявила спікер сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

У виданні зазначили, що денонсація договорів була схвалена урядом у травні, проте президент досі не передав їх на розгляд парламенту.

Жигімантас Павіліоніс, віце-голова сейму та колишній голова Комітету із закордонних справ, висловив сумніви щодо зволікань президента, які, за його словами, викликають багато запитань.

Він нагадав, що в сеймі була створена так звана Комісія викривачів, у висновках якої йдеться про те, що в оточенні президента "крутяться особи, пов'язані з білоруським бізнесом з виробництва добрив", які намагаються уникнути санкцій або пом'якшити їх, а також прагнуть стати радниками президента.

У політичних колах припускають, що сумніви в офісі президента пов'язані з побоюваннями щодо білоруського виробника добрив "Білоруськалій", який, попри санкції ЄС, все ще володіє 30% акцій закритого акціонерного товариства "Балкерний вантажний термінал".