Литва надасть Україні €10 млн на закупівлю ракет-дронів "Паляниця"

Про це повідомив ексглава Мінстратегпрому Олександр Камишін за підсумками засідання "Рамштайну".

"Отримали нове підтвердження від міністра оборони Литви про виділення €10 млн на закупівлю української ракети-дрона "Паляниця", - написав він.

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Також Камишін розповів, що під час засідання Україна презентувала свої виробничі оборонні спроможності, попросивши у союзників купувати більше озброєння українського виробництва.