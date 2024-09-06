Литва надасть Україні €10 млн на закупівлю ракет-дронів "Паляниця"
Литва виділить для України €10 млн на закупівлю українських ракет-дронів під назвою "Паляниця"
Про це повідомив ексглава Мінстратегпрому Олександр Камишін за підсумками засідання "Рамштайну".
"Отримали нове підтвердження від міністра оборони Литви про виділення €10 млн на закупівлю української ракети-дрона "Паляниця", - написав він.
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Також Камишін розповів, що під час засідання Україна презентувала свої виробничі оборонні спроможності, попросивши у союзників купувати більше озброєння українського виробництва.
- 24 серпня президент Володимир Зеленський на урочистостях з нагоди Дня Незалежності оголосив про появу нової української зброї.
- Згодом міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що новий український ракето-дрон "Паляниця" коштує менше ніж $1 млн.
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