Литва направить в Україну стільки ж військових, як і раніше до Афганістану, - радник Науседи

Про це повідомляє LRT.

Радник зробив цю заяву після відеоконференції Коаліції охочих, у якій взяв участь президент Литви Гітанас Наусєда. Під час обговорення йшлося про подальші кроки для завершення війни та гарантії безпеки для України.

"Литва прийняла рішення (відправити військових – ред.), обговорюються конкретні цифри, я їх не розкриватиму, але, мабуть, слід уявити наш внесок в Афганістані, який був, ми рухатимемося в подібному напрямку", – заявив він.

До миротворчих місій в Афганістані Литва зазвичай відправляла до кількох сотень військовослужбовців.

За словами Жікевічуса, литовські підрозділи також братимуть участь у підготовці українських військовослужбовців.

Він також прокоментував нещодавні заяви президента США Дональда Трампа щодо готовності Вашингтона надати Україні гарантії безпеки.

"Військове планування дійсно набирає обертів, але деталі поки що не розкриватиму. Але особливо після заяви президента США Д. Трампа про те, що Америка долучиться до гарантій безпеки, це дуже великий поштовх, прорив вперед, і тепер нам потрібно дізнатися, як це буде виглядати, – зазначив Жікевічус.- Говорячи про Україну та надійні гарантії безпеки, ми маємо передбачити, як ми забезпечимо безпеку в повітрі, на суші та на морі".