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Головна Світ Литва передасть українським школам металодетектори на €300 тис.

Литва передасть українським школам металодетектори на €300 тис.

Світлана Кравченко
8 грудня, 2024 неділя
08:30
Світ Новини Львова

Литва передасть школам України 100 металодетекторів у відповідь на заявлену Києвом необхідність забезпечити безпеку учнів і вчителів під час війни

Зміст

Про це повідомляє LRT із посиланням на МВС Литви.

Зазначається, що вартість цієї допомоги становить майже 300 тисяч євро.

Міністерка внутрішніх справ країни Агне Білотайте заявиоа, що кожен з наданих інструментів зміцнює стійкість українців і допомагає убезпечити цивільне населення і посадових осіб у воєнний час.

"Сто металошукачів - це сто безпечніших шкіл і тисячі безпечніших українських дітей. Міністерство внутрішніх справ разом із підпорядкованими йому службами і надалі буде всіляко підтримувати Україну", - підкреслила Білотайте.

За даними литовського МВС, з початку повномасштабної війни відомство надало допомогу Україні на суму понад 7 млн євро у вигляді транспортних засобів, зброї, засобів безпеки, продуктів харчування та засобів гігієни, а також гуманітарної допомоги.

Також повідомляється, що на наступний рік заплановані заходи щодо технічного оснащення української поліції та посилення захисту пожежників.

  • Також раніше уряд Литви затвердив програму підтримки енергетичного сектору України, згідно з якою країна надасть €5 млн на встановлення сонячних електростанцій.
Теги:
Новини
Україна
освіта
Технології
Литва
допомога Україні
підтримка України
Економіка
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