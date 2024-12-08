Литва передасть українським школам металодетектори на €300 тис.

Про це повідомляє LRT із посиланням на МВС Литви.

Зазначається, що вартість цієї допомоги становить майже 300 тисяч євро.

Міністерка внутрішніх справ країни Агне Білотайте заявиоа, що кожен з наданих інструментів зміцнює стійкість українців і допомагає убезпечити цивільне населення і посадових осіб у воєнний час.

"Сто металошукачів - це сто безпечніших шкіл і тисячі безпечніших українських дітей. Міністерство внутрішніх справ разом із підпорядкованими йому службами і надалі буде всіляко підтримувати Україну", - підкреслила Білотайте.



За даними литовського МВС, з початку повномасштабної війни відомство надало допомогу Україні на суму понад 7 млн євро у вигляді транспортних засобів, зброї, засобів безпеки, продуктів харчування та засобів гігієни, а також гуманітарної допомоги.

Також повідомляється, що на наступний рік заплановані заходи щодо технічного оснащення української поліції та посилення захисту пожежників.