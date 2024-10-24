Литва розірве угоду з РФ про торговельне судноплавство
Кабмін Литви 23 жовтня схвалив розірвання угоди із Росією про торговельне судноплавство, яку уклали у 1993 році
Про це інформує Kauno diena.
Як зазначили у міністерстві транспорту і комунікацій, Литва та РФ уклали угоду про торговельне судноплавство у 1993 році. Ця угода регулює відносини в галузі морського транспорту, а саме організацію перевезення вантажів, співпрацю між судноплавними або пов'язаними з судноплавством компаніями та організаціями, митні та інші формальності в портах, дозвіл членам екіпажу на безвізовий в'їзд до портів та інші аспекти морського судноплавства.
У міністерстві заявили, що наразі вважають положення угоди не актуальними для Литви. Денонсувати угоду також хочуть через агресію Росії проти України та грубе порушення Кремлем міжнародного права.
- 1 березня Росію офіційно виключили зі складу Дунайської комісії, яка регулює річкове судноплавство: РФ відмовилася самостійно виходити з організації.
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