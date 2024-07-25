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Литва розробляє план масової евакуації населення на випадок війни

Юлія Юліна
25 липня, 2024 четвер
20:02
Світ Литва прапор

Очільниця міністерства внутрішніх справ Литви Аґне Білотайте обговорила з колегами з інших відомств масову евакуацію населення в разі воєнного сценарію

Зміст

Про це повідомляє LRT.

Так, 25 липня відбулася нарада Білотайте з представниками міністерств оборони й транспорту, Національного центру кризового управління та інших зацікавлених установ. Зазначається, що в межах підготовки до евакуації жителів узгоджено обов'язки та завдання різних відомств, а від місцевих самоврядувань наразі очікують конкретних даних щодо можливостей і потреб.

Також вказується, що на початку липня МВС Литви надіслало самоврядуванням запит щодо евакуації в письмовій формі та попросило їх протягом півтора місяця оцінити можливості та необхідність її реалізації - подати кількість мешканців, яких планують евакуювати, за категоріями, евакуаційні маршрути, транспорт і наявні договори на його використання, необхідну кількість осіб для проведення евакуації, фінансування, якого бракує.

За даними МВС, зібрані зараз дані мають бути включені до плану евакуації. У його розробці Литва спирається на приклад країн Північної Європи, у яких є плани евакуації як для воєнного часу, так і для мирного.

Видання зазначає, що після завершення підготовки плану евакуації нову редакцію опису порядку організації евакуації жителів буде затверджено постановою уряду Литви.

План також буде випробувано під час навчань із цивільної оборони на державному рівні. Раніше було оголошено, що восени відбудуться загальнонаціональні навчання з евакуації.

Теги:
Новини
Литва
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