Литва та Росія ведуть переговори щодо продовження угоди про транзит газу до Калінінграда

Про це повідомляє LRT.

Чинна 10-річна угода про транзит газу до Калінінграда, який можливий тільки через територію Литви, завершується у грудні 2025 року.

Газ, що транзитом проходить через Литву з Білорусі, постачається до Калінінграда. За ці послуги Литва щорічно отримує в середньому близько 12 мільйонів євро доходу.

У межах переговорів між оператором газотранспортної системи Литви Amber Grid і російським енергетичним гігантом "Газпромом" сторони можуть узгодити коротший термін дії угоди та вищу ціна за послуги.

У виданні відмітили, що про переговори також проінформована Європейська комісія.