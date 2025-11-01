Литва та Росія ведуть переговори щодо продовження угоди про транзит газу до Калінінграда
Енергетичні компанії Литви та Росії ведуть переговори щодо продовження угоди про транзит газу до Калінінградської області Росії
Про це повідомляє LRT.
Чинна 10-річна угода про транзит газу до Калінінграда, який можливий тільки через територію Литви, завершується у грудні 2025 року.
Газ, що транзитом проходить через Литву з Білорусі, постачається до Калінінграда. За ці послуги Литва щорічно отримує в середньому близько 12 мільйонів євро доходу.
У межах переговорів між оператором газотранспортної системи Литви Amber Grid і російським енергетичним гігантом "Газпромом" сторони можуть узгодити коротший термін дії угоди та вищу ціна за послуги.
У виданні відмітили, що про переговори також проінформована Європейська комісія.
- Наприкінці жовтня президент Литви Гітанас Науседа закликав уряд розглянути можливість повного закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до російського Калінінграда через зростання загрози потрапляння до країни контрабанди і порушення роботи литовських аеропортів.
