Литва визнала частину збройних сил Ірану терористами

Про це повідомляє LRT.

Резолюцію підтримали 60 депутатів одноголосним рішенням.

У документі зазначається, що діяльність КВІР становить загрозу міжнародній безпеці і стабільності. Там закликали ЄС наслідувати приклад США і Канади і включити корпус до списку терористичних організацій.

"Ми були першими серед парламентів ЄС, хто заявив про це. Ми визнаємо КВІР терористичною організацією. Тепер наше міністерство внутрішніх справ повинно контролювати, чи перетинають члени цієї терористичної організації наші кордони", - заявив голова Комітету у закордонних справах Емануеліс Зінгеріс.

Резолюція засуджує зростаючу військову підтримку Іраном Росії у війні проти України, включаючи постачання БПЛА, боєприпасів і балістичних ракет для атак на інфраструктуру і цивільне населення.

"Сейм закликає ЄС разом із країнами-партнерами прийняти нові пакети санкцій проти Ірану, спрямовані проти осіб і компаній, причетних до розробки і передачі іранських програм балістичних ракет і безпілотників Росії і терористичним організаціям, а також накласти обмежувальні заходи на авіаційний сектор Ірану", - йдеться в резолюції.

Документ критикує Іран і Росію за співпрацю з ХАМАСом, Хезболлою, палестинським «Ісламським джихадом» і єменськими хуситами, засуджує атаки Ірану на Ізраїль цього року.

Документ засуджує Іран і Росію за "систематичне захоплення в заручники громадян третіх країн" і «незаконне затримання» кораблів з політичною метою.