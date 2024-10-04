Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Литва визнала частину збройних сил Ірану терористами

Литва визнала частину збройних сил Ірану терористами

Євген Козярін
4 жовтня, 2024 п'ятниця
23:44
Світ Сейм Литви

Парламент Литви резолюцією визнав іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією

Зміст

Про це повідомляє LRT.

Резолюцію підтримали 60 депутатів одноголосним рішенням.

У документі зазначається, що діяльність КВІР становить загрозу міжнародній безпеці і стабільності. Там закликали ЄС наслідувати приклад США і Канади і включити корпус до списку терористичних організацій.

"Ми були першими серед парламентів ЄС, хто заявив про це. Ми визнаємо КВІР терористичною організацією. Тепер наше міністерство внутрішніх справ повинно контролювати, чи перетинають члени цієї терористичної організації наші кордони", - заявив голова Комітету у закордонних справах Емануеліс Зінгеріс.

Резолюція засуджує зростаючу військову підтримку Іраном Росії у війні проти України, включаючи постачання БПЛА, боєприпасів і балістичних ракет для атак на інфраструктуру і цивільне населення.

"Сейм закликає ЄС разом із країнами-партнерами прийняти нові пакети санкцій проти Ірану, спрямовані проти осіб і компаній, причетних до розробки і передачі іранських програм балістичних ракет і безпілотників Росії і терористичним організаціям, а також накласти обмежувальні заходи на авіаційний сектор Ірану", - йдеться в резолюції.

Документ критикує Іран і Росію за співпрацю з ХАМАСом, Хезболлою, палестинським «Ісламським джихадом» і єменськими хуситами, засуджує атаки Ірану на Ізраїль цього року.

Документ засуджує Іран і Росію за "систематичне захоплення в заручники громадян третіх країн" і «незаконне затримання» кораблів з політичною метою.

  • У червні міністр громадської безпеки Канади Домінік Леблан оголосив про внесення Корпусу вартових ісламської революції до переліку терористичних організацій
Теги:
Литва
Іран
тероризм
Читайте також:
окупанти в Криму
Автор Оксана Ліховід
3 жовтня, 2024 четвер
Противник накопичує сили для проведення штурмових дій: командир 31-ї ОМБр про Таврійський напрямок
окупанти танк
Автор Тетяна Нижник
3 жовтня, 2024 четвер
"Зосередили пів мільйона осіб": капітан запасу ВМС ЗС України Риженко назвав цілі росіян щодо низки обласних центрів
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
3 жовтня, 2024 четвер
ЗСУ атакували аеродром, на якому базувались Су-34 та Су-35, окупанти продовжують атакувати на трьох напрямках. Колонка Сергія Згурця
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.27
    Продаж 45.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
5 жовтня
01:06
сили ППО
РФ атакує Україну в ніч на 5 жовтня: в низці міст лунали вибухи
01:04
Денис Берінчик
Берінчик захищатиме свій титул в андеркарті бою Усик - Ф'юрі
00:48
НАТО, Єнс Столтенберг
"Коли є воля, є способи знайти рішення": Столтенберг вважає, що Україна може стати членом НАТО попри окуповані території
00:19
Боснія і Герцеговина
Боснію охопила повінь: 19 людей загинуло
00:17
Оновлено
ЗСУ війна фронт
Від початку доби на фронті відбулося 97 боєзіткнень: найгарячіша ситуація на Курахівському напрямку
2024, п'ятниця
4 жовтня
23:59
Ярослава Магучіх
"Думаю, до 2,15 можна стрибати": Магучіх заговорила про побиття власного світового рекорду
23:33
Віта Семеренко
Українську олімпійську чемпіонку дискваліфікували через порушення антидопінгових правил
23:27
Ексклюзив
карта Вугледар 1.10.24
Це не перший випадок схожих подій на фронті: капітан ЗСУ Луценко по вихід з Вугледара
22:58
Валерій Залужний
"Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти": Залужний виступив проти зниження мобілізаційного віку
22:54
Корисні продукти
Зростання світових цін на продовольство у вересні було найшвидшим за 18 місяців - FAO
22:49
У Маріуполі росіяни заборонили поховання на найбільшому кладовищі, - міська рада
22:29
Керченський міст
У Керчі прогриміли чотири вибухи, - Крим.Реалії
22:22
Румунія, прапор Румунії
У Румунії знову виявили уламки російського БПЛА
22:17
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Понад сотню окупантів": невдалий штурм РФ на Курахівському напрямку та подальші дії противника у Вугледарі. Колонка Сергія Згурця
22:07
Володимир Зеленський
Зеленський є фаворитом букмекерів на Нобелівську премію миру, однак навряд чи отримає її через війну, - Reuters
22:04
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський на Сумщині зустрівся з військовими, які воюють у Курській області
21:48
Олександра Іщенка
Росіяни зламали ребра азовцю Олександру Іщенку перед його смертю, - WP
21:47
Ексклюзив
Юрій Луценко
Щось готується: політик Луценко про вибори в Україні у 2025 році
21:42
Олександр Лукашенко
РФ намагається здійснити провокацію, щоб вимагати дій від Лукашенка, - Коваленко прокоментував вибух "шахеда" в Білорусі
21:01
В Росії хочуть заборонити квадроберів і тарологів
21:00
російські військові окупанти
РФ розпочала "призов" українців на ТОТ Запоріжжя: Федоров радить звертатися до проєкту "Хочу жить"
20:35
Telegram
Telegram назвав причину останніх збоїв в роботі
20:13
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ та "Хезболла" обмінялись вогнем: з Лівану по півночі Ізраїлю випущено 70 ракет
20:03
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг став другою найбагатшою людиною у світі, випередивши власника Amazon Джеффа Безоса
20:01
"Білі янголи"
Росіяни атакували FPV-дронами "Білих янголів", які евакуювали цивільних із Сумщини
20:01
OPINION
блог Павло Шеремета
Чому Джей Ді Венс не є фанатом американської допомоги Україні?
20:00
Росія з КНДР
"Були на переговорах": на Донеччині загинули шестеро військових з КНДР, - Kyiv Post
19:55
Оновлено
Чорноморець - Оболонь
"Чорноморець" переміг "Оболонь", "Карпати" зіграли внічию з "Інгульцем". Результати та розклад усіх матчів 9-го туру УПЛ
19:45
Вугледар
У 72-й бригаді ЗСУ заявили, що після виходу з Вугледара продовжують тримати оборону на тому самому напрямку
19:40
смерть рашистським окупантам
Росіяни використовують цивільні автівки для пересування між позиціями на Донеччині, - "Атеш"
19:39
Жорстоко поводилися з полоненими: дев’ятьом співробітникам колонії "ДНР" оголосили підозру
19:10
школа їдальня
В Україні запроваджують безоплатне харчування для учнів початкової школи
19:10
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
У соціальних мережах шириться небезпечний флешмоб серед дітей, - Лубінець
19:09
Зеленський
Захист інфраструктури, енергетики та робота ППО: Зеленський провів засідання Ставки
19:03
Володимир Бражко і Віктор Циганков, збірна України
Ребров знайшов заміну Циганкову та Миколенку в збірній України
18:52
Оновлено
Херсонська область
Окупанти від початку доби атакують Херсон та область: три людини загинули
18:51
Оновлено
острови Чагос
Британія передасть свою останню африканську колонію Маврикію
18:46
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У Білорусі затримали жінку, яка оприлюднила в мережі відео ймовірного падіння "шахеда"
18:39
РФ понад 20 разів за день атакувала Нікопольщину: поранено чоловіка
18:32
F-18
В Іспанії розбився винищувач F-18, пілот загинув
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV