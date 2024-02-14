Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Литва вручила представнику РФ ноту за оголошення в розшук міністра культури та інших політиків

Литва вручила представнику РФ ноту за оголошення в розшук міністра культури та інших політиків

14 лютого, 2024 середа
16:44
Світ Литва прапор

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника російського посольства й висловило йому протест щодо додавання РФ литовських політиків та держслужбовців, зокрема міністра культури Сімонаса Кайріса, до списку розшукуваних

Про це повідомляє МЗС Литви.

Зазначено, що Росія оголосила в розшук політиків та держслужбовців Литовської Республіки за рішення, які вони ухвалювали впродовж виконання службових обов’язків.

Литовське зовнішньополітичне відомство вимагає припинити політично мотивоване переслідування своїх громадян.

"Офіційні особи Російської Федерації офіційно підтвердили, що багато громадян Литви та інших іноземних держав, відповідальних за демонтаж пам'ятників радянським воїнам, включені до списку розшукуваних Російською Федерацією", - додають у повідомленні.

МЗС Литви підкреслює, що такі рішення Росії суперечать загальновизнаним нормам міжнародного права, демонструють неповагу до історичної пам'яті країни, а також дають зрозуміти, що РФ намагається фальсифікувати минуле.

  • 13 лютого російське МВС оголосило у розшук прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас, міністра культури Литви Сімонаса Кайріса та дві третини сейму Латвії попереднього скликання.
Теги:
Росія
МЗС
Литва
Війна з Росією
Читайте також:
Ілон Маск
13 лютого, 2024 вiвторок
"Десь готується рішення": дипломат Осипенко пояснив, чому Маск заявив, що "Путін не може програти"
Ілон Маск
13 лютого, 2024 вiвторок
Маск заявив, що Путін не може програти у війні, та виступив проти ухвалення допомоги Україні
14 лютого, 2024 середа
Ракети для Patriot і 155 мм боєприпаси: НАТО погодило контракти на $10 млрд з липня 2023 року
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.99
    Купівля 37.99
    Продаж 38.53
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.59
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
14 лютого
17:50
Херсон
РФ обстріляла Херсон: серед поранених 14-річна дівчинка
17:41
На фото: Картина Івана Айвазовського "Місячна ніч"
Росія планує продати картину Айвазовського з Сімферопольського музею в окупованому Криму
17:40
PR
колискова
Колискові з українською душею: бренд "Малютка" відроджує спадок для майбутніх поколінь
17:32
Борис Пісторіус
Німеччина планує збільшити постачання артснарядів Україні у 3-4 рази
17:31
Дмитро Підручний
ЧС з біатлону: Україна назвала склад на одиночну змішану естафету
17:13
TikTok
Напередодні виборів в ЄС TikTok посилить боротьбу з дезінформацією у застосунку
17:10
Ексклюзив
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Defense Express: ЗСУ ймовірно мають резерви для оборони Авдіївки
16:59
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
"Кролик зі щілиною в зубах": Ф'юрі зневажливо звернувся до Усика
16:52
суддя Олексій Тандир
Смертельна ДТП із нацгвардійцем: ВРП поновила розгляд дисциплінарної справи щодо судді Тандира
16:50
військовий квиток, мобілізація
Бронь від мобілізації за податки: в Мінцифрі розповіли, яку концепцію розглядає уряд
16:41
окупанти крим
На окупованому Запоріжжі росіяни викрадають людей просто на вулицях і записують у "терористи", - Федоров
16:40
На фото: Дитяче Євробачення
Дитяче Євробачення - 2024 відбудеться в Іспанії
16:33
В Ірані прогриміли вибухи на газопроводі: чиновники звинуватили у підриві терористів
16:30
Володимир Зеленський
"Зеленський скасував вибори та масово посилає християн на смерть": добірка фейків і маніпуляцій іноземних ЗМІ за 14 лютого
16:19
на фото наслідки обстрілу Донеччини
РФ вдарила по Миколаївці Донецької області: загинули дві жінки
16:15
Оновлено
РФ вдарила по багатоповерхівці й лікарні у Селидовому: 3 загиблих, 13 поранених
16:14
Ексклюзив
десантний корабель "Цезар Куніков"
Капітан запасу ВМС України Лакійчук назвав кількість особового складу, яка ймовірно була на "Цезар Куніков"
16:11
СБУ затримала ще 5 проросійських агітаторів, які виправдовували агресію РФ та закликали до захоплення Києва
Дружина священика УПЦ МП і столичний блогер: СБУ затримала 5 проросійських агітаторів
16:05
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Утекли від ракет — беззахисні в Німеччині. Чому українським дітям загрожує небезпека в ЄС?
16:01
КНДР, Північна Корея
В ЄС пропонують санкції проти КНДР за постачання ракет до РФ, - Bloomberg
15:50
Тімоті Снайдер
Снайдер: Україна вже перемогла б, якби США допомагали такою часткою ВВП, як Естонія
15:33
На фото: BookChef
В українському видавництві BookChef заявили, що СБУ не знайшла підтвердження їхніх зв'язків з Росією
15:21
Київ, Майдан Незалежності
Практично повсюди "плюси": синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 15 лютого
15:18
Поліція РФ
МВС РФ надіслало вказівку поліцейським агітувати українських школярів на ТОТ вступати у військові виші окупантів, - Спротив
14:57
OPINION
Віталій Портников
Удар по кораблю"Цезар Куніков" – чергове нагадування Путіну про крах його планів щодо ЧФ РФ, - Портников
14:53
Естонія
МЗС Естонії викликало повіреного у справах РФ через оголошення у розшук прем'єрки та держсекретаря
14:50
НАТО, державний прапор України
Столтенберг озвучив головні теми зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі
14:47
Оновлено
Єнс Столтенберг
Країни НАТО збільшують оборонні бюджети на тлі заяв Трампа
14:40
лікарня, смерть
У США зафіксували перший випадок смерті від "віспи Аляски"
14:38
відключення електроенергії
"Розслаблятися рано": в Укренерго пояснили, чому українці все ще мають економити електроенергію
14:25
Олександр Сирський і Анатолій Баргилевич
Оборонний комітет ВР запросив Сирського й начальника Генштабу на зустріч: що обговорять
14:21
Південна Корея
Південна Корея цьогоріч запустить хмарні сервіси, використовуючи квантові комп'ютери
14:11
Майдан Незалежності
Погода, як у квітні: у Києві зафіксували новий температурний рекорд
14:07
OPINION
Костянтин Москалець
Колонка-валентинка
14:04
Оновлено
побиття
У Німеччині повідомили про ще один випадок нападу на українського підлітка. МЗС прокоментувало
14:04
OPINION
Микола Княжицький
Потрібно припинити польську роботу на ворога
14:02
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Окупанти завдали найбільше авіаударів по Авдіївському напрямку від початку року, - командувач Тарнавський
13:56
Нікополь
Ворог обстріляв з артилерії Нікополь: важко поранений чоловік
13:54
підозра, НАБУ
НАБУ підтвердило наявність корупційної схеми в закупівлях харчів Міноборони й назвало передумови зловживань
13:50
На Харківщині вибухотехніки виявили мінне поле поблизу об'єктів критичної інфраструктури
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV