Литва вручила представнику РФ ноту за оголошення в розшук міністра культури та інших політиків

Про це повідомляє МЗС Литви.

Зазначено, що Росія оголосила в розшук політиків та держслужбовців Литовської Республіки за рішення, які вони ухвалювали впродовж виконання службових обов’язків.

Литовське зовнішньополітичне відомство вимагає припинити політично мотивоване переслідування своїх громадян.

"Офіційні особи Російської Федерації офіційно підтвердили, що багато громадян Литви та інших іноземних держав, відповідальних за демонтаж пам'ятників радянським воїнам, включені до списку розшукуваних Російською Федерацією", - додають у повідомленні.

МЗС Литви підкреслює, що такі рішення Росії суперечать загальновизнаним нормам міжнародного права, демонструють неповагу до історичної пам'яті країни, а також дають зрозуміти, що РФ намагається фальсифікувати минуле.