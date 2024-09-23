Литва й американська компанія Northrop Grumman планують спільно виробляти 30-мм боєприпаси

Про це повідомляє LRT.

За словами міністерки фінансів Литви Гінтаре Скайсте, для такого проєкту створять окреме підприємство, а інвестиції можуть становити десятки мільйонів євро.

"Обсяг інвестицій може досягати десятків мільйонів євро. Ми прагнемо, щоб Литва не тільки надала територію, а й брала участь в управлінні проєктом", - пояснила Скайсте й додала, що розподіл витрат визначать на наступних переговорах.

Литовський уряд й Northrop Grumman 23 вересня також підписали меморандум про співпрацю у зміцненні обороноспроможності держави.

Водночас очільник міністерства оборони Литви Лаурінас Кащюнас наголосив, що керівництво заводом здійснюватиме його держава, а на останніх етапах переговорів буде зрозуміло, яку частину продуктів нового підприємства закуповуватиме Вільнюс.