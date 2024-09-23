Литва й американська компанія Northrop Grumman планують спільно виробляти 30-мм боєприпаси
Військово-промислова компанія США Northrop Grumman на литовському заводі зброї в Гірайте планує встановити лінію з виробництва боєприпасів калібру 30 мм
Про це повідомляє LRT.
За словами міністерки фінансів Литви Гінтаре Скайсте, для такого проєкту створять окреме підприємство, а інвестиції можуть становити десятки мільйонів євро.
"Обсяг інвестицій може досягати десятків мільйонів євро. Ми прагнемо, щоб Литва не тільки надала територію, а й брала участь в управлінні проєктом", - пояснила Скайсте й додала, що розподіл витрат визначать на наступних переговорах.
Литовський уряд й Northrop Grumman 23 вересня також підписали меморандум про співпрацю у зміцненні обороноспроможності держави.
Водночас очільник міністерства оборони Литви Лаурінас Кащюнас наголосив, що керівництво заводом здійснюватиме його держава, а на останніх етапах переговорів буде зрозуміло, яку частину продуктів нового підприємства закуповуватиме Вільнюс.
- 16 квітня Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який дозволить збудувати в країні завод із виробництва артилерійських боєприпасів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.67
- EUR Купівля 45.87Продаж 46.58
- Актуальне
- Важливе