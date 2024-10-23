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Лукашенко оголосив про намір балотуватися на виборах президента Білорусі у 2025 році

Юлія Юліна
23 жовтня, 2024 середа
16:19
Світ Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко оголосив про намір змагатися за крісло президента на виборах, які призначено на 26 січня 2025 року

Зміст

Про це він сказав в інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій, яка навела фрагмент розмови у своєму Telegram-каналі.

Так, Скабєєва запитала Лукашенка: "Олександре Григоровичу, йдете на президентські вибори? Сьогодні дату опублікували".

Білоруський диктатор на це відповів, що "дата хороша". Однак пропагандистка хотіла почути від нього, чи балотуватиметься він.

"Так, Олю, піду на вибори президента", - сказав Лукашенко.

Своєю чергою Скабєєва запевнила, що у РФ це рішення підтримують.

Нагадаємо, що Лукашенко став президентом Білорусі у 1994 році. У 2020 році після виборів у країні почалися масштабні протести, які були жорстоко придушені. У ЄС вибори в Білорусі визнали нелегітимними. Відтоді Лукашенка називають самопроголошеним президентом.

  • На засіданні Палати представників Білорусі прийняли рішення щодо проведення президентських "виборів" у країні 26 січня 2025 року.
Теги:
Новини
Білорусь
Олександр Лукашенко
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