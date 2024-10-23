У Білорусі визначили дату проведення "виборів" президента
На засіданні Палати представників Білорусі прийняли рішення щодо проведення президентських "виборів" у країні 26 січня 2025 року
Про це повідомляє білоруське інформаційне агентство БЕЛТА.
"Інавгурація чинного глави держави відбулася 23 вересня 2020 року. Відповідно чергові вибори президента мають відбутися не пізніше 20 липня 2025 року", - сказав голова ЦВК Ігор Карпенко.
На думку Центральної виборчої комісії, оптимальною датою для проведення виборів президента у Білорусі є 26 січня 2025 року.
"Таким чином, у законодавстві немає вказівки на конкретний день проведення виборів президента, як, наприклад, єдиний день голосування щодо виборів депутатів, який проводиться в останню неділю лютого", - додали у ЦВК.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на наступних президентських виборах у 2025 році громадяни "охайно та акуратно" оберуть собі очільника країни.
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