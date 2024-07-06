Лукашенку стало зле на саміті в Астані, - росЗМІ
По прибуттю на саміт країн-учасниць Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка різко погіршився стан здоров'я
Про це 5 липня 2024 року повідомив російський опозиційний телеканал "Дождь", що веде мовлення з Амстердаму, а 6 липня - додаткові подробиці навів білоруський політолог та політемігрант Дмитро Болкунець.
За інформацією телеканалу, диктатору стало зле 3 липня, за 1,5-2 години після його прибуття до Астани.
Наступного дня, 4 липня, виступаючи на саміті, він виглядав блідим і говорив невпевнено, зазначає канал.
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"За нашими даними, через півтори-дві години (після прильоту до Астани, - ред.) його стан різко погіршувався на очах учасників саміту. Наступного дня, у четвер, він виступав на саміті, зустрічався з главами держав, але видно, що він виглядає гірше, ніж два дні тому, і напередодні, коли у військовому кітелі приймав парад у Мінську. Обличчя бліде, блищить, не дуже впевнена мова", - описав ситуацію телеведучий Михайло Фішман.
За словами ж Болкунця, Лукашенку протипоказано стрес, неминучий під час участі в таких заходах, як саміт ШОС.
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"У травні 2023 року Лукашенко робили невелику операцію, потім він у тяжкому стані загримів до лікарні. Йому тоді вперше поставили діагноз - синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання. Підтримується дуже дорогими ліками. Поки що все йде як передавали медики. Йому протипоказані стреси та переживання", - зазначив політолог.
30 серпня білоруському диктатору, що незмінно править три останні десятиріччя, виповниться 70 років.
Ушпиталення Лукашенка минулого травня
9 травня на параді в Москві Лукашенко виглядав дуже хворобливо. На руці у нього було помітно медичний бинт, який одягають після крапельниць. Тоді ж він відмовився від сніданку з Путіним та лідерами країн-членів ОДКБ та за станом здоров'я відмовився йти покладати квіти.
На кілька днів він повністю випав з публічного простору. Незалежні білоруські медіа розповідали про перебування Лукашенка у лікарні.
23 травня керівник Білорусі заявив, що мав проблеми з "аденовірусом".
27 травня опозиціонер Валерій Цепкало поінформував про термінову госпіталізацію Лукашенка під час перебування у Москві. Там незаконному правителю Білорусі нібито робили переливання крові.
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