Лялька із тростиною: компанія Mattel випускає першу незрячу Барбі
Компанія Mattel випускає першу незрячу Барбі з метою зробити незрячих і слабозорих дітей більш представленими в суспільстві
Про це повідомляє The Guardian.
"Ми розуміємо, що Барбі - це набагато більше, ніж просто лялька; вона символізує самовираження і може створити відчуття причетності", - сказав старший віцепрезидент Barbie Кріста Бергер.
Компанія співпрацює з Американським фондом сліпих, щоб гарантувати, що все: від очей ляльки до її одягу, точно зображує незрячих людей та людей зі слабким зором.
Лялька тримає біло-червону тростину з кінчиком зефірного кольору, а її очі дивляться трохи вгору та назовні, щоб "точно відображати погляд очей сліпої людини".
Після проведення тестування з незрячими та слабозорими дітьми було вирішено, що лялька повинна бути одягнена в одяг із тактильними тканинними деталями, зокрема рожеву атласну футболку та фіолетову спідницю з фатину. Такі деталі, як застібки-петлі на спині лялькового топа та еластичний пояс на спідниці були створені, щоб полегшити процес одягання ляльки. Упаковка також є більш доступною, ніж стандартна. А слово Barbie на передній частині коробки, написане шрифтом Брайля.
"У підлітковому віці я почувалася ізольованою, втративши зір і не бачачи взірці для наслідування, як я. Мені було соромно за мою тростину, але знання, що в Барбі була тростина, змусило б мене зовсім по-іншому ставитися до своєї та допомогло б мені почуватися менш самотньою у моїй подорожі прийняття своєї сліпоти", - заявила незряча активістка з питань інвалідності та телеведуча Люсі Едвардс.
Запуск у Великобританії підтримує RNIB (Королівський національний інститут сліпих людей). "Барбі - це радість - відкриття та розуміння світу через гру - і чудово думати, що діти з вадами зору тепер можуть грати з Барбі, яка виглядає як вони", - сказала Деббі Міллер, директор відділу консультацій та підтримки клієнтів. на благодійності.
На додаток до своєї першої незрячої Барбі Mattel також співпрацює з американською організацією Національне товариство синдрому Дауна, щоб випустити свою першу темношкіру ляльку з синдромом Дауна.
Обидві ляльки є частиною асортименту Barbie Fashionistas, який спочатку був запущений у 2009 році та спочатку пропонував невеликий вибір ляльок з різними типами статури та відтінками шкіри. У 2019 році асортимент був розширений до 176 ляльок з дев’ятьма різними типами фігури, 35 відтінками шкіри та 94 зачісками.
- 26 квітня 2023 року стало відомо, що компанія Mattel випустила першу у світі ляльку Барбі з синдромом Дауна, з метою боротися проти стигматизації фізичних вад та розширити уявлення дітей про красу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.19 Купівля 41.19Продаж 41.75
- EUR Купівля 44.82Продаж 45.62
- Актуальне
- Важливе