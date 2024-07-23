Лялька із тростиною: компанія Mattel випускає першу незрячу Барбі

Про це повідомляє The Guardian.

"Ми розуміємо, що Барбі - це набагато більше, ніж просто лялька; вона символізує самовираження і може створити відчуття причетності", - сказав старший віцепрезидент Barbie Кріста Бергер.

Компанія співпрацює з Американським фондом сліпих, щоб гарантувати, що все: від очей ляльки до її одягу, точно зображує незрячих людей та людей зі слабким зором.

Лялька тримає біло-червону тростину з кінчиком зефірного кольору, а її очі дивляться трохи вгору та назовні, щоб "точно відображати погляд очей сліпої людини".

Після проведення тестування з незрячими та слабозорими дітьми було вирішено, що лялька повинна бути одягнена в одяг із тактильними тканинними деталями, зокрема рожеву атласну футболку та фіолетову спідницю з фатину. Такі деталі, як застібки-петлі на спині лялькового топа та еластичний пояс на спідниці були створені, щоб полегшити процес одягання ляльки. Упаковка також є більш доступною, ніж стандартна. А слово Barbie на передній частині коробки, написане шрифтом Брайля.

"У підлітковому віці я почувалася ізольованою, втративши зір і не бачачи взірці для наслідування, як я. Мені було соромно за мою тростину, але знання, що в Барбі була тростина, змусило б мене зовсім по-іншому ставитися до своєї та допомогло б мені почуватися менш самотньою у моїй подорожі прийняття своєї сліпоти", - заявила незряча активістка з питань інвалідності та телеведуча Люсі Едвардс.

Запуск у Великобританії підтримує RNIB (Королівський національний інститут сліпих людей). "Барбі - це радість - відкриття та розуміння світу через гру - і чудово думати, що діти з вадами зору тепер можуть грати з Барбі, яка виглядає як вони", - сказала Деббі Міллер, директор відділу консультацій та підтримки клієнтів. на благодійності.

На додаток до своєї першої незрячої Барбі Mattel також співпрацює з американською організацією Національне товариство синдрому Дауна, щоб випустити свою першу темношкіру ляльку з синдромом Дауна.

Обидві ляльки є частиною асортименту Barbie Fashionistas, який спочатку був запущений у 2009 році та спочатку пропонував невеликий вибір ляльок з різними типами статури та відтінками шкіри. У 2019 році асортимент був розширений до 176 ляльок з дев’ятьма різними типами фігури, 35 відтінками шкіри та 94 зачісками.