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Лялька із тростиною: компанія Mattel випускає першу незрячу Барбі

23 липня, 2024 вiвторок
18:38
Світ Люсі Едвардс, активістка та телеведуча з питань інвалідності, з першою сліпою лялькою Барбі

Компанія Mattel випускає першу незрячу Барбі з метою зробити незрячих і слабозорих дітей більш представленими в суспільстві

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Про це повідомляє The Guardian.

"Ми розуміємо, що Барбі - це набагато більше, ніж просто лялька; вона символізує самовираження і може створити відчуття причетності", - сказав старший віцепрезидент Barbie Кріста Бергер.

Компанія співпрацює з Американським фондом сліпих, щоб гарантувати, що все: від очей ляльки до її одягу, точно зображує незрячих людей та людей зі слабким зором.

Лялька тримає біло-червону тростину з кінчиком зефірного кольору, а її очі дивляться трохи вгору та назовні, щоб "точно відображати погляд очей сліпої людини".

Після проведення тестування з незрячими та слабозорими дітьми було вирішено, що лялька повинна бути одягнена в одяг із тактильними тканинними деталями, зокрема рожеву атласну футболку та фіолетову спідницю з фатину. Такі деталі, як застібки-петлі на спині лялькового топа та еластичний пояс на спідниці були створені, щоб полегшити процес одягання ляльки. Упаковка також є більш доступною, ніж стандартна. А слово Barbie на передній частині коробки, написане шрифтом Брайля.

"У підлітковому віці я почувалася ізольованою, втративши зір і не бачачи взірці для наслідування, як я. Мені було соромно за мою тростину, але знання, що в Барбі була тростина, змусило б мене зовсім по-іншому ставитися до своєї та допомогло б мені почуватися менш самотньою у моїй подорожі прийняття своєї сліпоти", - заявила незряча активістка з питань інвалідності та телеведуча Люсі Едвардс.

Запуск у Великобританії підтримує RNIB (Королівський національний інститут сліпих людей). "Барбі - це радість - відкриття та розуміння світу через гру - і чудово думати, що діти з вадами зору тепер можуть грати з Барбі, яка виглядає як вони", - сказала Деббі Міллер, директор відділу консультацій та підтримки клієнтів. на благодійності.

На додаток до своєї першої незрячої Барбі Mattel також співпрацює з американською організацією Національне товариство синдрому Дауна, щоб випустити свою першу темношкіру ляльку з синдромом Дауна. 

Обидві ляльки є частиною асортименту Barbie Fashionistas, який спочатку був запущений у 2009 році та спочатку пропонував невеликий вибір ляльок з різними типами статури та відтінками шкіри. У 2019 році асортимент був розширений до 176 ляльок з дев’ятьма різними типами фігури, 35 відтінками шкіри та 94 зачісками.

  • 26 квітня 2023 року стало відомо, що компанія Mattel випустила першу у світі ляльку Барбі з синдромом Дауна, з метою боротися проти стигматизації фізичних вад та розширити уявлення дітей про красу.
Теги:
Суспільство
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