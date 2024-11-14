Люксембург покладе в основу головування у Раді Європи непохитну підтримку України, - глава МЗС Беттель

Про це повідомив віцепрем'єр і міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель, передає Укрінформ.

Так, у середу, 13 листопада, Люксембург офіційно перейняв від Литви ротаційне головування в Комітеті міністрів РЄ.

"Люксембург покладе непохитну підтримку України в основу свого головування. Він забезпечить, щоб Рада Європи продовжувала використовувати свій досвід для підтримки України та мільйонів людей, які постраждали від конфлікту, зосереджуючи свої пріоритетні зусилля на відкиданні безкарності за злочини, скоєні в Україні", - заявив міністр.

За його словами, серед інших напрямків - верховенство права й демократії, відстоювання спільної політики як ключового важеля протидії загрозам в Європі.