Мадуро заявив, що Венесуела відновить переговори зі США щодо санкцій

Про це заявив президент Венесуели Ніколас Мадуро, передає Reuters.

“Я обдумав пропозицію і пристав на неї, і будуть відновлені переговори з урядом США щодо дотримання угоди, підписаної у Катарі, й повернення до діалогу”, - заявив Мадуро.

За його словами, делегацію Венесуели очолюватиме президент Національної асамблеї Хорхе Родрігес.

Переговори розпочалися близько двох років тому, але після повторного запровадження санкцій у квітні 2023 року проти нафтової промисловості Венесуели уряд Мадуро звинуватив США у порушенні домовленостей.