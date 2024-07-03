Мадуро заявив, що Венесуела відновить переговори зі США щодо санкцій
Венесуела заявила про готовність до прямих переговорів зі Сполученими Штатами щодо можливого скасування економічних санкцій
Про це заявив президент Венесуели Ніколас Мадуро, передає Reuters.
“Я обдумав пропозицію і пристав на неї, і будуть відновлені переговори з урядом США щодо дотримання угоди, підписаної у Катарі, й повернення до діалогу”, - заявив Мадуро.
За його словами, делегацію Венесуели очолюватиме президент Національної асамблеї Хорхе Родрігес.
Переговори розпочалися близько двох років тому, але після повторного запровадження санкцій у квітні 2023 року проти нафтової промисловості Венесуели уряд Мадуро звинуватив США у порушенні домовленостей.
- В минулому грудні США під час обміну ув'язненими з Венесуелою звільнили бізнесмена з Колумбії Алекса Сааба — соратника президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.5 Купівля 40.5Продаж 40.98
- EUR Купівля 43.44Продаж 44.15
- Актуальне
- Важливе