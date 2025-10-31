Мадуро звернувся до Путіна по військову допомогу через тиск США, – WP

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

На тлі розгортання американських військових у Карибському басейні президент Венесуели попросив в очільника Кремля ракети, радари та модернізовані літаки, за словами джерел видання.

Окрім того, Мадуро робив запит на допомогу до Ірану й Китаю. У лідера КНР Сі Цзіньпіна він попросив "розширити військову співпрацю" Пекіна й Каракасу, аби протистояти "ескалації між США та Венесуелою".

Водночас у документах, з якими ознайомилося WP, йдеться: міністр транспорту Венесуели координував відвантаження військової техніки та безпілотників з Ірану.

"Але Росія залишається основним рятівним колом для Мадуро. У неділю Іл-76 - один з російських літаків, санкціонованих у 2023 році Сполученими Штатами за участь у торгівлі зброєю та перевезення найманців - прибув до Каракаса, столиці Венесуели, після обхідного маршруту над Африкою, щоб уникнути західного повітряного простору", – наголошують у матеріалі.

Журналісти також додають: напередодні РФ ратифікувала новий стратегічний договір з Венесуелою.