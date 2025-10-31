Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Мадуро звернувся до Путіна по військову допомогу через тиск США, – WP

Дар'я Куркіна
31 жовтня, 2025 п'ятниця
19:13
Світ Ніколас Мадуро

Президент Венесуели Ніколас Маудро написав листа диктатору РФ Володимиру Путіну з проханням військової допомоги через тиск з боку США. Зокрема, у столицю країни прибув російський Іл-76

Зміст

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

На тлі розгортання американських військових у Карибському басейні президент Венесуели попросив в очільника Кремля ракети, радари та модернізовані літаки, за словами джерел видання.

Окрім того, Мадуро робив запит на допомогу до Ірану й Китаю. У лідера КНР Сі Цзіньпіна він попросив "розширити військову співпрацю" Пекіна й Каракасу, аби протистояти "ескалації між США та Венесуелою".

Водночас у документах, з якими ознайомилося WP, йдеться: міністр транспорту Венесуели координував відвантаження військової техніки та безпілотників з Ірану.

Читайте також: Військова операція у Венесуелі нас може цікавити лише у контексті отримання Трампом додаткового інструменту впливу на світову ціну на нафту

"Але Росія залишається основним рятівним колом для Мадуро. У неділю Іл-76 - один з російських літаків, санкціонованих у 2023 році Сполученими Штатами за участь у торгівлі зброєю та перевезення найманців - прибув до Каракаса, столиці Венесуели, після обхідного маршруту над Африкою, щоб уникнути західного повітряного простору", – наголошують у матеріалі.

Журналісти також додають: напередодні РФ ратифікувала новий стратегічний договір з Венесуелою.

  • 24 жовтня Ніколас Мадуро звернувся до президента США Дональда Трампа англійською мовою із закликом про "мир назавжди". Це відбувається на тлі розгортання американських військових у Карибському басейні.
18:58
Ексклюзив
ЗСУ, Сили оборони
Ворог експериментує з різними тактиками: пресофіцер 24-ї ОМБр з Часовоярського напрямку
18:49
Bring Kids Back UA
На підконтрольну Україну повернули групу дітей, яких росіяни викрали з Миколаївщини в 2022 році
18:37
Армія+
В "Армія+" з’явився новий рапорт на додаткову відпустку для військових із пільговим статусом
18:22
Аналітика
ТЕЦ у Києві
Цінувати кожен куб газу: як Нафтогаз готується до найскладнішої зими і чи можуть запровадити опалення за графіком
18:19
Геннадій Труханов
Труханову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
18:10
ППО ЗСУ
"Кіл зона" на фронті збільшилася до 20 км, зростає концентрація безпілотних засобів ураження РФ, - Сирський
18:00
Ексклюзив
Метеорологічні кулі - новий етап російських гібридних провокацій, – єврокомісар Кубілюс
18:00
OPINION
Хто має право критикувати військових?
17:56
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Китай хоче високу ціну за свою участь у врегулюванні російсько-української війни, - Фейгін
17:38
Володимир Зеленський
Зеленський підписав санкції проти проросійських пропагандистів та постачальників ВПК до Росії, Китаю та Ірану
17:32
крилата ракета Нептун
Україна вдарила ракетами "Нептун" по Орловській ТЕЦ і електричній підстанції в РФ
17:18
Гарбузокоїни
Хартійські дрони-"вампіри" доставили військовим гарбузокоїни з речами першої необхідності
17:13
Парламентарі повернуться до розгляду питання регулювання телеграму
17:07
Оновлено
ТРЦ Gulliver
У Києві тимчасово зупинив роботу ТРЦ Gulliver через конфлікт між новим власником та попередником
17:03
путін
Росія копіює тактику ІДІЛ для дестабілізації ЄС через соцмережі та пропаганду - ЦПД
16:57
Лукашенко приймає парад у Мінську (вечір 9 травня 2025 року)
"Ось ми сядемо з Путіним і бахнемо": Лукашенко пригрозив ударом "Орєшніка" з Білорусі
16:28
Ексклюзив
Валентин Манько
Даних, які могла б використати ворожа розвідка, не було: у Генштабі про карти, оприлюднені полковником Маньком у TikTok
16:24
Ексклюзив
Трамп і Зеленський
Портников назвав термін, до якого Трамп намагатиметься врегулювати російсько-українську війну
16:18
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 94 бої, 26 з них на Покровському напрямку
16:08
Литва прапор
"Будемо рішуче реагувати на порушення повітряного простору": прем'єрка Литви заявила про підготовку нових санкцій проти Білорусі
16:05
Прем’єр Індії Моді з Путіним
Індія відновила закупівлю російської нафти, - Reuters
16:02
OPINION
Лавров і "гарантії": За мотивами синглу "Под дружеское ржание"
15:44
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:36
Нідерланди
Україна отримає від Нідерландів €10 млн на підтримку цифрової стійкості
15:27
PR
Фокстрот
Не чекай морозів: техніка, яка зробить дім теплим уже сьогодні
15:23
Оновлено
Хосе Мануель Альбарес
У МЗС спростували проведення "секретної" зустрічі Коаліції охочих в Іспанії
15:01
Василь Малюк
ЗСУ з початку року завдали 160 ударів по нафтопереробних заводах РФ, - Малюк
14:58
Володимир Зеленський
Зеленський: у росіян є ще можливість задіяти до шести пострілів ракети "Орєшник"
14:41
Володимир Зеленський
Через санкції дефіцит бюджету РФ наступного року становитиме щонайменше $100 млрд, - Зеленський
14:02
OPINION
Путін робить свою політику на війні, Китай – більше на мирі
13:57
Ексклюзив
світло
Найближчим часом обмеження світла будуть зменшуватися, - експерт з енергетики Рябцев
13:46
Василь Малюк, голова СБУ
Українські спецслужби позаминулого літа знищили на території РФ ракету "Орєшнік", - глава СБУ
13:34
Ексклюзив
"Індія діє поступово": експосол Польщі в країні про відмову від російської нафти
12:50
Служба безпеки України
Коригувала атаки РФ на енергооб’єкти Вінниччини: правоохоронці "на гарячому" затримали агентку ФСБ
12:18
Єврокомісія
Єврокомісія може подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через заборону імпорту українського зерна
12:18
Білий Дім
Після вбивства Кірка посадовці адміністрації Трампа переїжджають у службове житло на військових базах, - The Atlantic
12:06
Південноукраїнська АЕС
РФ пошкодила критично важливі для ядерної безпеки України підстанції, - МАГАТЕ
12:04
OPINION
Злочини проти військових: чому не реагує президент?
11:51
"Зіркотека"
Зашкварні історії та ексклюзиви: В Україні запустився новий YouTube-канал про шоу-бізнес "Зіркотека"
11:49
Ексклюзив
Кремль москва
Через 2 роки на економіку РФ чекають колапсоїдні явища, - економіст Устенко
Більше новин
