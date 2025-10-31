Мадуро звернувся до Путіна по військову допомогу через тиск США, – WP
Президент Венесуели Ніколас Маудро написав листа диктатору РФ Володимиру Путіну з проханням військової допомоги через тиск з боку США. Зокрема, у столицю країни прибув російський Іл-76
Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.
На тлі розгортання американських військових у Карибському басейні президент Венесуели попросив в очільника Кремля ракети, радари та модернізовані літаки, за словами джерел видання.
Окрім того, Мадуро робив запит на допомогу до Ірану й Китаю. У лідера КНР Сі Цзіньпіна він попросив "розширити військову співпрацю" Пекіна й Каракасу, аби протистояти "ескалації між США та Венесуелою".
Водночас у документах, з якими ознайомилося WP, йдеться: міністр транспорту Венесуели координував відвантаження військової техніки та безпілотників з Ірану.
"Але Росія залишається основним рятівним колом для Мадуро. У неділю Іл-76 - один з російських літаків, санкціонованих у 2023 році Сполученими Штатами за участь у торгівлі зброєю та перевезення найманців - прибув до Каракаса, столиці Венесуели, після обхідного маршруту над Африкою, щоб уникнути західного повітряного простору", – наголошують у матеріалі.
Журналісти також додають: напередодні РФ ратифікувала новий стратегічний договір з Венесуелою.
- 24 жовтня Ніколас Мадуро звернувся до президента США Дональда Трампа англійською мовою із закликом про "мир назавжди". Це відбувається на тлі розгортання американських військових у Карибському басейні.
