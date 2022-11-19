Міжнародна спільнота має розпочати готуватися до розпаду Росії на низку менших національних держав.

Про це пишу в статті для Atlantic Council про значення перемоги України над Росією і російським імперіалізмом.

"Поразка (Путіна і Росії) в Україні викличе підйом прагнення до незалежності серед багатьох неросійських народів у складі нинішньої Російської Федерації. Виникне чимало безпекових викликів, схожих з тими, які постали після розпаду СРСР. Та оскільки невдачі в Україні виявляють військову слабкість Москви, розпад Росії на низку менших національних держав вже не виглядає поза межами можливого. Міжнародна спільнота має розпочати готуватися до такого розвитку подій вже зараз.

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Інші країни "пострадянського" периметру Росії також зможуть відкинути орієнтацію на Кремль. Особливе значення в цьому процесі матиме Білорусь, яка перебуває під неоголошеною окупацією Росії. Звільнення Білорусі дасть можливість встановити міцний та географічно цілісний кордон вздовж східного флангу Європи.

Невдачі в Україні виявляють військову слабкість Москви, розпад Росії на низку менших національних держав вже не виглядає поза межами можливого

Вторгнення Володимира Путіна в Україну широко вважається найбільшою загрозою системі глобальної безпеки з часів завершення холодної війни. Російський диктатор прагне переписати правила і повернути міжнародну спільноту до часів відкритих імперських загарбань. Якщо йому це вдасться, весь світ увійде в загрозливу нову добу конфліктів і конфронтації, позначену ескалацією мілітаризму та закритими кордонами.

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На щастя, є альтернатива. Україна вже зруйнувала головний імперський міф про військову непереможність Росії й продемонструвала, що вона більш ніж здатна розгромити сили Путіна на полі бою. Якщо Захід збереже свою підтримку та забезпечить Київ необхідними для цього засобами, є всі підстави вважати, що Україна може рішуче перемогти Росію.

Україна вже зруйнувала головний імперський міф про військову непереможність Росії й продемонструвала, що вона більш ніж здатна розгромити сили Путіна на полі бою

Це буде історична перемога для самої України. Водночас це стане надзвичайно важливою перемогою для широкого міжнародної спільноти.

Розгром в Україні покінчить з російською імперською ідеологією, проклавши шлях до тривалого миру в Європі. Це допоможе забезпечити рівність принципів і правил, за яких менші за розміром держави можуть вільно визначати свою долю і не повинні остерігатися географічно більших сусідів. Ці цілі цілком досяжні. Потрібна лише непохитна підтримка України".

Джерело

Про автора. Данило Лубківський, український дипломат, експерт з міжнародної політики

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