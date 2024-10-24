"Має стратегічне значення": в Омані відкрили посольство України
23 жовтня міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та Оману Бадр бін Хамад Аль-Бусаїді взяли участь у церемонії відкриття посольства України в Омані
Про це повідомляє МЗС України.
Так, посольство України в Омані стало восьмою закордонною дипломатичною установою у хвилі розширення дипломатичної присутності України в Африці та на Близькому Сході, яка триває з 2022 року.
Як зазначає МЗС, присутність керівника зовнішньополітичного відомства Оману на відкритті нової дипустанови є знаком особливої поваги до України.
Андрій Сибіга підкреслив значні перспективи розвитку співпраці між двома країнами в торгівлі, інвестиціях, енергетиці, технологіях та інших галузях. Він також відзначив важливість співпраці двох країн для просування Формули миру.
За його словами, Оман має стратегічне значення для України з огляду на своє географічне розташування, критично важливу роль в ланцюгах постачання енергоресурсів, місце на світовому енергетичному ринку як члена ОПЕК, можливості постачання українського продовольства до держав східної Африки, авторитетний голос у Раді співробітництва арабських держав Затоки.
- Після завершення візиту до Туреччини, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає чотири держави арабського світу та Африки для просування Формули миру, розвитку політичного діалогу, консолідації гуманітарної та енергетичної підтримки України, а також розвитку торгівлі та економічної співпраці.
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