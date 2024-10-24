"Має стратегічне значення": в Омані відкрили посольство України

Про це повідомляє МЗС України.

Так, посольство України в Омані стало восьмою закордонною дипломатичною установою у хвилі розширення дипломатичної присутності України в Африці та на Близькому Сході, яка триває з 2022 року.

Як зазначає МЗС, присутність керівника зовнішньополітичного відомства Оману на відкритті нової дипустанови є знаком особливої поваги до України.

Андрій Сибіга підкреслив значні перспективи розвитку співпраці між двома країнами в торгівлі, інвестиціях, енергетиці, технологіях та інших галузях. Він також відзначив важливість співпраці двох країн для просування Формули миру.

За його словами, Оман має стратегічне значення для України з огляду на своє географічне розташування, критично важливу роль в ланцюгах постачання енергоресурсів, місце на світовому енергетичному ринку як члена ОПЕК, можливості постачання українського продовольства до держав східної Африки, авторитетний голос у Раді співробітництва арабських держав Затоки.