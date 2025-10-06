Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Макрон доручив премʼєру Франції Лекорню, який подав у відставку, провести останні переговори для виходу з кризи

Макрон доручив премʼєру Франції Лекорню, який подав у відставку, провести останні переговори для виходу з кризи

Марія Науменко
6 жовтня, 2025 понедiлок
22:48
Світ на фото: Себастьєн Лекорню

Президент Франції Емманюель Макрон доручив прем’єр-міністру Себастьяну Лекорню, який оголосив про відставку, провести завершальні переговори з партіями, щоб знайти шлях до стабілізації ситуації в країні

Зміст

Про це пише Reuters.

За повідомленням Єлисейського палацу, переговори мають завершитися до середи, а їхня мета — виробити "платформу дій і стабільності" для виходу з урядової кризи.

"Президент доручив Себастьяну Лекорну, прем'єр-міністру, який відповідає за поточні справи, провести до вечора середи остаточні переговори з метою визначення платформи для дій і стабільності в країні", - йдеться в заяві.

Наразі невідомо, що саме буде робити Лекорню, проте конституція Франції дозволяє Макрону призначити його прем’єр-міністром знову, якщо той забажає.

  • 10 вересня президент Франції Емманюель Макрон призначив міністра оборони Себастьяна Лекарню премʼєр-міністром після того, як 8 вересня депутати оголосили вотум недовіри уряду Франсуа Байру.
Теги:
Новини
політика
Франція
Емманюель Макрон
Читайте також:
світ, міжнародний огляд
Автор Юрій Мартинович
5 жовтня, 2025 неділя
Атака РФ на Львів змусила НАТО діяти, а новий уряд Чехії створить проблеми Україні. Акценти світових ЗМІ 5 жовтня
Автор Юрій Мартинович
5 жовтня, 2025 неділя
"Чеський Трамп": хто такий мільярдер Андрей Бабіш і чи дійсно він проросійський. Пояснюємо
Юрій Касьянов
Автор Анатолій Буряк
6 жовтня, 2025 понедiлок
Касьянов каже, що розформовують його роту дронарів-прикордонників, які б'ють вглиб РФ. Бровді запрошує їх до СБС
Київ
+10.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 48.08
    Продаж 48.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
6 жовтня
22:56
Оновлено
шахед
РФ запустила по Україні ударні безпілотники ввечері 6 жовтня: в Харкові на місці влучання спалахнула пожежа
22:40
Ангела Меркель
Меркель назвала Польщу та країни Балтії опосередковано винними у повномасштабній агресії РФ проти України
22:29
Пресреліз
BookForum-2025
Яким був Львівський BookForum 2025: підсумки
22:17
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулось 172 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
22:14
Еліна Валтонен
Очільниця МЗС Фінляндії Валтонен звинуватила РФ у порушенні Гельсінських домовленостей
21:58
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Є ознаки, що Україна вже запускає ракети "Фламінго" у бік РФ, - генерал Маломуж
21:38
Оновлено
Володимир Зеленський
"Якщо очільники на місцях не можуть подолати проблеми, щодо них будуть рішення": Зеленський провів енергетичну Ставку
21:12
Ізраїль депортував Ґрету Тунберґ і понад 170 активістів, що намагались прорвати блокаду Гази
21:03
Ексклюзив
Олексій Кучеренко
В Україні можуть бути обмеження в подачі газу, але населення це не торкнеться, - нардеп Кучеренко
20:53
Ексклюзив
Андрій Іллєнко
Дехто не зовсім правильно розуміє, що таке перемога, - офіцер Іллєнко
20:50
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
"Щоб захиститися від російських безпілотників, ми повинні навчитися в українців", - єврокомісар з оборони Кубілюс
20:38
Українські оборонні компанії запустять виробництво на території Данії
20:07
Ексклюзив
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Корупція та майнінг": експерт з енергетики Омельченко пояснив, навіщо Лукашенку друга АЕС у Білорусі
20:01
OPINION
У митрополії МПвУ почалася "пєрєстройка"?
20:01
Ексклюзив
Нобелівська премія
Інтрига зберігається: Огризко припустив, чи отримає Трамп Нобелівську премію миру
19:52
Володимир Зеленський та Інга Ругінене
Нова прем'єрка Литви здійснила перший закордонний візит до України та зустрілася із Зеленським
19:46
Ексклюзив
Тарас Загородній
Заявою про супутники ми нагадуємо США, що війна з Китаєм уже йде, - політтехнолог Загородній
19:19
Дік Схооф та Володимир Зеленський
"Залишилось не так багато партнерів, які ставляться скептично до використання заморожених активів РФ", - Зеленський
19:12
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, презентація Плану дій уряду
Уряд підтримав зміни до держбюджету-2025: на оборону додатково спрямують 324,7 млрд грн
18:59
Іллінойс і Чикаго подали позов проти адміністрації Трампа через розгортання Нацгвардії
18:46
Литва прапор
Литва не скасовуватиме санкції проти РФ, доки не буде відновлено територіальну цілісність України, — прем'єрка Ругінене
18:39
Дік Схооф та Володимир Зеленський
"Застосовували не тільки дрони": Зеленський уникнув прямої відповіді на запитання про удари ракетами "Фламінго" по РФ
18:22
Ексклюзив
Володимир Огризко
Це не роки, а місяці: Огризко про стратегію тиску на Путіна
18:07
"Ворог знищив дві трансформаторні підстанції": Терехов попередив, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за роки війни
18:05
Ексклюзив
підтримка ХАМАС
ХАМАС "підкорегував" арабським країнам плани налагодження стосунків з Ізраїлем, - політолог-міжнародник Алі
18:03
OPINION
Росіяни не хочуть програвати війну за мізки
18:01
Інтерв’ю
Тетяна Переверзєва
"Донеччина – цікава, унікальна, але часто недосліджена". Розмова про збереження Авдіївських традицій, "Пласт" на Сході й нове покоління лідерів 
17:54
Обстріл Куп'янська 19 квітня
У пріоритеті — знищення ворога в його тилах, — речниця 14 ОМБр про Куп'янський напрямок
17:54
Під виглядом військових збирали допомогу для фронту, а потім продавали: у Запоріжжі затримували подружжя та їхніх двох друзів
17:32
Огляд
Нобель з медицини
Допоможе у лікуванні автоімунних захворювань і раку: Нобелівську премію з медицини отримали науковці за відкриття клітин, які контролюють роботу імунної системи
17:20
Ексклюзив
Бундестаг
Критичне для збереження підтримки у Німеччині - демонструвати ефективне використання допомоги, - докторка політекономії
17:17
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:07
на фото Володимир Зеленський
Чи завадить шатдаун у США поставкам зброї до України: відповідь Зеленського
17:00
пологовий будинок загорівся у Сумах
У Сумах унаслідок російського удару загорівся пологовий будинок
16:56
дрон
Українські прикордонники дронами відбили ворожий штурм Костянтинівки
16:46
Тім Кук може залишити посаду гендиректора Apple, а його місце займе Джон Тернус, - Bloomberg
16:34
Володимир Зеленський
Україна буде в Євросоюзі з Орбаном або без, — Зеленський
16:24
Ексклюзив
генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Очільник МАГАТЕ Гроссі працює на Росію, - експерт з енергетики Омельченко
16:04
OPINION
Стратегія Навальної: "Ми не винні"
15:48
Батько Вікторії Рощиної звернувся до ОП з проханням присвоїти їй звання Героя України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV