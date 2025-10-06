Макрон доручив премʼєру Франції Лекорню, який подав у відставку, провести останні переговори для виходу з кризи

Про це пише Reuters.

За повідомленням Єлисейського палацу, переговори мають завершитися до середи, а їхня мета — виробити "платформу дій і стабільності" для виходу з урядової кризи.

"Президент доручив Себастьяну Лекорну, прем'єр-міністру, який відповідає за поточні справи, провести до вечора середи остаточні переговори з метою визначення платформи для дій і стабільності в країні", - йдеться в заяві.

Наразі невідомо, що саме буде робити Лекорню, проте конституція Франції дозволяє Макрону призначити його прем’єр-міністром знову, якщо той забажає.