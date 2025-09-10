Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Макрон призначив міністра оборони Лекорню новим премʼєром після вотуму недовіри уряду

Макрон призначив міністра оборони Лекорню новим премʼєром після вотуму недовіри уряду

Дар'я Куркіна
10 вересня, 2025 середа
07:29
Світ на фото: Себастьєн Лекорню

Президент Франції Емманюель Макрон призначив міністра оборони Себастьяна Лекарню премʼєр-міністром після того, як 8 вересня депутати оголосили вотум недовіри уряду Франсуа Байру

Зміст

Про це повідомило Bloomberg.

Лекорню стане пʼятим очільником французького уряду за останні 2 роки. Попередніх премʼєрів відсторонили від посади через невдалі спроби прийняти бюджети, які різко б скоротили дефіцит Парижа – найбільшого в єврозоні.

"Законодавці всього політичного спектру відхилили продовження політики Макрона і закликали до нових парламентських виборів. Уряду меншості Лекорню знадобиться мовчазна підтримка з боку лівих або правих, щоб прийняти бюджет на 2026 рік і пережити можливий вотум недовіри", – пише інформаційне агентство.

Макрон доручив новому премʼєр-міністру "консультувати політичні сили в парламенті з метою прийняття бюджету". Потім Лекорню має запропонувати новий кабмін: до цього часу уряд у старому складі продовжуватиме роботу.

Себастьян Лекорню є єдиним міністром, який безперервно виконував свої посадові обовʼязки з початку президентства Макрона – з 2017 року.

  • 8 вересня на позачерговій сесії Національних зборів Франції депутати більшістю голосів ухвалили рішення про недовіру уряду прем’єр-міністра Франсуа Байру.
Погода з Наталкою Діденко
Автор Ярослава Наумова
8 вересня, 2025 понедiлок
Тумани і серпанки: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на найближчі дні
Україна Польща
Автор
8 вересня, 2025 понедiлок
Росіяни зрозуміли, якою мовою говорити з поляками про війну в Україні
бронепікап UAT-TISA
Автор Роман Яворський
9 вересня, 2025 вiвторок
Захищає від куль, вибухів і може проїхати 1000 км на одній заправці: що таке бронепікап UAT-TISA, створений на основі бойового досвіду
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
10 вересня
08:18
Оновлено
Російські дрони порушили повітряний простір Польщі: Туск скликає екстрене засідання уряду
08:12
OPINION
Пряме протистояння з НАТО російський фашизм зараз не потягне
08:08
OPINION
Сподіваюсь на рішучу і адекватну реакцію НАТО
08:06
Польща
Польща отримає понад €43 млрд від ЄС для посилення своїх оборонних можливостей
08:06
Убита Ірина Заруцька та підозрюваний у злочині Декарлос Браун-молодший
Вбивство українки у США: американський мін'юст висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна
07:45
Втрати РФ
За добу армія РФ втратила 990 військових, 29 артсистем і 3 танки
07:44
на фото: вибух
У Новоросійську заявили про атаку безекіпажних катерів
07:31
Огляд
Олександр Довженко
Чарлі Чаплін захоплювався ним, а Сталін критикував: 131 рік тому народився "поет українського кіно" Олександр Довженко
07:06
OPINION
Пряма атака на Польщу - атака на НАТО
07:02
Оновлено
БПЛА
Росія атакує Україну дронами та ракетами: на Вінниччині влучання, у Києві та Львові працювала ППО
06:17
Прапор США
"Це акт війни": американський конгресмен відреагував на перетин кордону Польщі російськими дронами
05:21
OPINION
Поява російських "шахедів" у Польщі була лише питанням часу
01:08
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Програма "глибоких ударів" і посилення закупівель дронів: Британія і Німеччина оголосили нові ініціативи допомоги Україні на засіданні "Рамштайн"
2025, вiвторок
9 вересня
23:57
Оновлено
збірна України з футболу
ЧС-2026: результати відбіркових матчів 9 вересня
23:31
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 152 боєзіткнення, найбільше — на Покровському напрямку
22:51
Переклад розмов в реальному часі, виявлення гіпертонії, iPhone Air: які новинки представила Apple
22:33
Ексклюзив
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
Путін отримав люфт у 5-6 місяців і вважає, що ЗСУ не зможуть втримати лінію фронту, - політолог Денисенко
20:56
Оновлено
Збірна України
Україна втратила перемогу над Азербайджаном у відборі на ЧС-2026
20:53
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На Покровському напрямку в армії РФ діють "групи вилову" дезертирів: "Атеш" розповів деталі
20:41
Ексклюзив
Трамп на даху
Врешті-решт адміністрації Трампа доведеться змінити свою позицію щодо Росії, - Княжицький
20:24
Хрещатик
У Київ 10 вересня прибудуть іноземні делегації, у центрі перекриють дорожній рух
20:22
Валерій Залужний
Аплодуватимуть не лише у Королівському оперному театрі, а й у Кремлі, - Залужний про виступ росіянки Нетребко у Лондоні
20:00
OPINION
Що робити з "льотчиками на мотоциклах"
19:59
Польща
Польща арештувала білоруського шпигуна й вислала дипломата за "підтримку агресивних дій" Мінська
19:37
повістка
В Україні запровадили чіткий механізм, який дозволяє робити масові розсилки повісток через пошту, - Федієнко
19:31
Ексклюзив
обстріл, ППО
Система надзвичайно ефективна: Defense Express про антидронові комплекси Skyranger та Skynex від Rheinmetall
19:30
Метт Вітакер
Україна готова заморозити лінію фронту в разі отримання гарантій безпеки, - посол США при НАТО Вітакер
18:39
окупанти, оркі, російські солдати
В Україні на 15 років засудили 8 зрадників, які воювали проти ЗСУ на Донеччині
18:30
Оновлено
Росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій: більше 20 людей загинули
18:20
Огляд
БПЛА, шахед, дрон
Російські дрони над Польщею, Румунією, країнами Балтії: чому НАТО боїться 5-ї статті. Пояснюємо
18:04
Оновлено
на фото Денис Шмигаль
Засідання "Рамштайн" у Лондоні: Україна, Велика Британія і Німеччина скоординували порядок денний
18:02
OPINION
Після війни в Україні буде не мир, а не-війна
17:59
Ексклюзив
Національний кешбек
Кешбек не спрацьовує на підняття попиту товарів українського виробництва, - Южаніна
17:57
Кароль Навроцький
"Ми не довіряємо Путіну": Навроцький заявив, що РФ може вторгнутися в інші країни
17:54
фейк
ЦПД спростував російський фейк про "нелюдську підготовку мобілізованих" на Чернігівщині
17:49
Кордон Литви
У Литві поблизу кордону з Білоруссю знайшли тіло людини
17:40
Ексклюзив
Яніс Терещенко
"Я не герой": історія Яніса Терещенка, українського військового, який врятував людину у Венеції
17:37
Ексклюзив
З Хмельницького військовим передали 120 FPV-дронів власної збірки
Експерт Храпчинський запропонував, як подолати проблему бракованих FPV-дронів
17:35
OPINION
Росії дуже хочеться відкрити другий фронт у Європі
17:26
У Києві таксист збив на пішохідному переході 89-річну жінку у її день народження
Більше новин
