Макрон призначив міністра оборони Лекорню новим премʼєром після вотуму недовіри уряду
Президент Франції Емманюель Макрон призначив міністра оборони Себастьяна Лекарню премʼєр-міністром після того, як 8 вересня депутати оголосили вотум недовіри уряду Франсуа Байру
Про це повідомило Bloomberg.
Лекорню стане пʼятим очільником французького уряду за останні 2 роки. Попередніх премʼєрів відсторонили від посади через невдалі спроби прийняти бюджети, які різко б скоротили дефіцит Парижа – найбільшого в єврозоні.
"Законодавці всього політичного спектру відхилили продовження політики Макрона і закликали до нових парламентських виборів. Уряду меншості Лекорню знадобиться мовчазна підтримка з боку лівих або правих, щоб прийняти бюджет на 2026 рік і пережити можливий вотум недовіри", – пише інформаційне агентство.
Макрон доручив новому премʼєр-міністру "консультувати політичні сили в парламенті з метою прийняття бюджету". Потім Лекорню має запропонувати новий кабмін: до цього часу уряд у старому складі продовжуватиме роботу.
Себастьян Лекорню є єдиним міністром, який безперервно виконував свої посадові обовʼязки з початку президентства Макрона – з 2017 року.
- 8 вересня на позачерговій сесії Національних зборів Франції депутати більшістю голосів ухвалили рішення про недовіру уряду прем’єр-міністра Франсуа Байру.
