Макрон призначив міністра оборони Лекорню новим премʼєром після вотуму недовіри уряду

Про це повідомило Bloomberg.

Лекорню стане пʼятим очільником французького уряду за останні 2 роки. Попередніх премʼєрів відсторонили від посади через невдалі спроби прийняти бюджети, які різко б скоротили дефіцит Парижа – найбільшого в єврозоні.

"Законодавці всього політичного спектру відхилили продовження політики Макрона і закликали до нових парламентських виборів. Уряду меншості Лекорню знадобиться мовчазна підтримка з боку лівих або правих, щоб прийняти бюджет на 2026 рік і пережити можливий вотум недовіри", – пише інформаційне агентство.

Макрон доручив новому премʼєр-міністру "консультувати політичні сили в парламенті з метою прийняття бюджету". Потім Лекорню має запропонувати новий кабмін: до цього часу уряд у старому складі продовжуватиме роботу.

Себастьян Лекорню є єдиним міністром, який безперервно виконував свої посадові обовʼязки з початку президентства Макрона – з 2017 року.