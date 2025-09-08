Парламент Франції оголосив вотум недовіри прем'єр-міністру Байру

Про це повідомляє France Info і France 24.

За відставку уряду проголосували 364 парламентарі, 194 – висловили підтримку. Згідно з законодавством, рішення парламенту автоматично означає падіння уряду. Як пише France Inter, Байру планує подати у відставку 9 вересня о 8:00 ранку.

У своєму виступі перед депутатами він наголосив: "У вас є влада повалити уряд, але не влада стерти реальність". Голосування прем’єр ініціював сам, аби обговорити ситуацію з дефіцитом державного бюджету та заходи для його скорочення.

Політичні сили висловили різні позиції щодо подальших кроків. Лідерка ультраправих Марін Ле Пен заявила, що для президента Емманюеля Макрона розпуск уряду є не "опцією, а обов’язком".

Голова лівої фракції "Непокірна Франція" Матильда Пано закликала до "очищення" уряду. Водночас представник президентської групи "Відродження" Габріель Атталь запропонував укласти "угоду про загальні інтереси" між "республіканськими силами" для забезпечення стабільності на найближчі півтора року.