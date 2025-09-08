Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Парламент Франції оголосив вотум недовіри прем'єр-міністру Байру

Ксенія Золотова
8 вересня, 2025 понедiлок
20:21
Світ Франсуа Байру

На позачерговій сесії Національних зборів Франції депутати більшістю голосів ухвалили рішення про недовіру уряду прем’єр-міністра Франсуа Байру

Зміст

Про це повідомляє France Info і France 24.

За відставку уряду проголосували 364 парламентарі, 194 – висловили підтримку. Згідно з законодавством, рішення парламенту автоматично означає падіння уряду. Як пише France Inter, Байру планує подати у відставку 9 вересня о 8:00 ранку.

У своєму виступі перед депутатами він наголосив: "У вас є влада повалити уряд, але не влада стерти реальність". Голосування прем’єр ініціював сам, аби обговорити ситуацію з дефіцитом державного бюджету та заходи для його скорочення.

Політичні сили висловили різні позиції щодо подальших кроків. Лідерка ультраправих Марін Ле Пен заявила, що для президента Емманюеля Макрона розпуск уряду є не "опцією, а обов’язком". 

Голова лівої фракції "Непокірна Франція" Матильда Пано закликала до "очищення" уряду. Водночас представник президентської групи "Відродження" Габріель Атталь запропонував укласти "угоду про загальні інтереси" між "республіканськими силами" для забезпечення стабільності на найближчі півтора року.

  • У січні 2025 року у французькому парламенті вже розглядалося питання вотуму недовіри уряду Байру, ініційованого опозицією, ультралівими депутатами через кілька годин після програмної промови нового прем’єра Франсуа Байру.
