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Макрон і Мерц домовилися обговорити із Зеленським боротьбу з корупцією на тлі закону щодо НАБУ

Дар'я Куркіна
24 липня, 2025 четвер
15:58
Світ Макрон, Мерц

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц домовилися провести з українським лідером Володимиром Зеленським інтенсивні переговори щодо боротьби з корупцією

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Про це заявив речник німецького уряду, цитує Bild.

"Президент Макрон і канцлер домовилися, що вони будуть інтенсивно проводити переговори щодо боротьби з корупцією з українським президентом", – cказав він.

За словами спікера уряду ФРН, Макрон та Мерц підкреслили у своєму діалозі, що наразі в Україні відбувається важливий поворот на шляху євроінтеграції. 

Окрім того, лідери довго обговорювали військову ситуацію в Україні й подальшу підтримку.

Закон №12414: що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані у картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу з принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС

Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

Загалом у Брюсселі вважають: цей закон ставить під загрозу інституційну стійкість України, її демократичний курс і підтримку з боку західних партнерів, особливо враховуючи військовий контекст та євроінтеграційні плани. 

У Верховній Раді України 24 липня зареєстрували законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
ЄС
політика
Франція
Президент України
корупція в Україні
Німеччина
Володимир Зеленський
євроінтеграція
Вступ в ЄС
НАБУ
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
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