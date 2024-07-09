Макрон назвав 2 країни НАТО, які проти членства України в Альянсі

Про це повідомляє DPA.

Перед самітом Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні французький лідер зазначив про "сильну опозицію" з боку США і ФРН стосовно запрошення Києва до НАТО.

"Зрештою, запрошення України до НАТО буде рішенням союзників", – додав він.

Водночас Макрон додав, що торік на саміті Альянсу у Вільнюсі Києву також відмовили у запрошенні на вступ до блоку.

"Українці були досить роздратовані, коли дійшли висновку, що двері (в НАТО, – ред.) були відчинені, але не настільки. І я думаю, що сценарій для Вашингтонського саміту такий самий", – зауважив французький президент.