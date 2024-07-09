Макрон назвав 2 країни НАТО, які проти членства України в Альянсі
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що проти вступу України до НАТО виступають 2 держави-члени - Німеччина та Сполучені Штати Америки
Про це повідомляє DPA.
Перед самітом Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні французький лідер зазначив про "сильну опозицію" з боку США і ФРН стосовно запрошення Києва до НАТО.
"Зрештою, запрошення України до НАТО буде рішенням союзників", – додав він.
Водночас Макрон додав, що торік на саміті Альянсу у Вільнюсі Києву також відмовили у запрошенні на вступ до блоку.
"Українці були досить роздратовані, коли дійшли висновку, що двері (в НАТО, – ред.) були відчинені, але не настільки. І я думаю, що сценарій для Вашингтонського саміту такий самий", – зауважив французький президент.
- 9 липня стало відомо, що представники деяких європейських та американських університетів підписали відкритий лист, у якому закликають не запрошувати Україну до Північноатлантичного альянсу через те, що в результаті таких дій може розгорнутися "війна між НАТО і РФ".
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