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Перед самітом НАТО представники 60 світових університетів підписали листа із закликом не запрошувати Україну до Альянсу

9 липня, 2024 вiвторок
17:42
Світ

Представники деяких європейських та американських університетів підписали відкритий лист, у якому закликають не запрошувати Україну до Північноатлантичного альянсу через те, що в результаті таких дій може розгорнутися "війна між НАТО і РФ"

Зміст

Про це повідомляє The Guardian.

У листі йдеться: "Якби Україна приєдналася до НАТО, Росія мала б підстави сумніватися в достовірності гарантій безпеки НАТО – і отримала б можливість перевірити та потенційно розірвати Альянс. Результатом може бути пряма війна між НАТО і Росією або розпад самого НАТО".

Водночас автори листа вважають: думка про те, що вступ України до Альясну міг би утримати РФ від повторного вторгнення є "видаванням бажаного за дійсне".

На думку підписантів, "виклики, які ставить Росія" можна вирішити без членства України в НАТО.

"Рух України до членства в Альянсі може погіршити проблему, перетворивши Україну на місце тривалого протистояння між двома провідними ядерними державами світу та підігравши наративу Володимира Путіна про те, що він воює в Україні із Заходом, а не з народом України. Прийняття України знизило б безпеку Сполучених Штатів і союзників по НАТО, створивши значний ризик для всіх", - йдеться у листі.

Що відомо про саміт НАТО

75-й саміт Північноатлантичного альянсу має відбутися 9-11 липня у столиці США Вашингтоні.

27 квітня, ексзаступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила, що на липневому саміті НАТО у Вашингтоні розглянуть питання вступу України до Альянсу. Водночас Ґоттемюллер пояснила, що наразі дехто з членів Альянсу вважає, що Україна не повинна вступати до НАТО, поки триває війна. 

23 червня британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач повідомив, що Велика Британія ініціює низку переговорів зі США та Німеччиною напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, щоб переконати їх запросити Україну до Альянсу. Кореспондент наголосив, що Велика Британія продовжує використовувати свій зовнішньополітичний вплив, щоб допомогти Україні

Видання The New York Times повідомило, що НАТО на саміті у США оголосить про започаткування місії з допомоги Україні. The NYT зазначало, що Україна не почне переговори про членство на найближчому саміті НАТО, але Альянс оголосить структуру для координації допомоги в довгостроковій перспективі.

5 липня посол США в Україні Бріджет Брінк заявила, що під час найближчого саміту НАТО у Вашингтоні союзники порушуватимуть питання посилення протиповітряної оборони України, а також інтеграції країни до Альянсу.

9 липня стало відомо, що у проєкті спільного комюніке Північноатлантичного альянсу шлях України до вступу в НАТО називають "незворотнім".

Теги:
Україна
Росія
ЄС
Війна з Росією
НАТО
США
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