Макрон оголосив про плани запросити Трампа й Маска на саміт зі штучного інтелекту

Про це він оголосив у кулуарах зустрічі G20 в Бразилії, передає RTL.

Макрон розповів, що запросив на саміт Сполучені Штати Америки, Китай та інші країни. За його словами, свій приїзд підтвердив премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді.

Водночас французький президент додав, що Ілона Маска він запросить "як великого підприємця", що займається такими питаннями.

"У мене також буде можливість прийняти 6 грудня групу американських підприємців та науковців (академіків), які займаються цією темою", - додав Макрон.