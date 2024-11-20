Макрон оголосив про плани запросити Трампа й Маска на саміт зі штучного інтелекту
Президент Франції Емманюель Макрон планує запросити на саміт зі штучного інтелекту обраного президента США Дональда Трампа й власника соціальної мережі Х Ілона Маска
Про це він оголосив у кулуарах зустрічі G20 в Бразилії, передає RTL.
Макрон розповів, що запросив на саміт Сполучені Штати Америки, Китай та інші країни. За його словами, свій приїзд підтвердив премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді.
Водночас французький президент додав, що Ілона Маска він запросить "як великого підприємця", що займається такими питаннями.
"У мене також буде можливість прийняти 6 грудня групу американських підприємців та науковців (академіків), які займаються цією темою", - додав Макрон.
- 6 листопада президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з Дональдом Трампом: говорили про мир і Україну.
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