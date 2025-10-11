Макрон повторно призначив Лекорню прем'єр-міністром Франції
У п'ятницю, 10 жовтня, президент Франції Емманюель Макрон знову призначив Себастьяна Лекорню прем’єр-міністром, лише через кілька днів після його відставки, викликавши хвилю критики з боку опозиції
Про це пише Reuters.
У виданні зазначили, що 47-річний Лекорню обіймав посаду прем’єра лише 27 днів і подав у відставку на початку тижня. Його повторне призначення відбулось в період глибокої політичної нестабільності у Франції, яка переживає найгіршу кризу за останні десятиліття.
Опоненти Макрона вимагають або проведення дострокових парламентських виборів, або його відставки. Президент натомість сподівається, що Лекорню зможе зібрати достатню підтримку в розділеному парламенті для ухвалення бюджету на 2026 рік.
Водночас нове призначення вже викликало різку реакцію — зокрема, лідер партії "Національне об’єднання" Жордан Барделла назвав уряд Лекорню "демократичною ганьбою" та "приниженням для французького народу".
Лекорню, своєю чергою, заявив, що прийняв пропозицію з почуття обов’язку.
"Я приймаю – з почуття обов'язку – доручену мені президентом республіки місію зробити все можливе, щоб до кінця року забезпечити Францію бюджетом і вирішити питання повсякденного життя наших співгромадян, – наголосив він. - Ми повинні покласти край цій політичній кризі, яка дратує французький народ, і цій нестабільності, яка шкодить іміджу Франції та її інтересам".
Прем’єр також пообіцяв зосередитися на стабілізації політичної ситуації та попередив, що члени його уряду повинні відкласти власні амбіцій стати наступником Макрона у 2027 році.
В оточенні Макрона наголосили, що Лекорню отримав "карт-бланш" для формування нового кабінету та переговорів із парламентом.
- 6 жовтня Емманюель Макрон доручив Себастьяну Лекорню провести завершальні переговори з партіями, щоб знайти шлях до стабілізації ситуації в країні.
