Макрон закликав новопризначеного президента Ірану Пезешкіана не підтримувати війну РФ проти України
У понеділок, 29 липня, президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з новим іранським колегою Масудом Пезешкіаном, під час якої лідери зокрема обговорили війну Росії проти України
Про це пише Reuters з посиланням на канцелярію французького президента.
Зокрема, Макрон закликав Пезешкіана не підтримувати "агресивну війну" Росії проти України.
Також лідер Франції сказав іранському президенту про необхідність "зробити все, щоб уникнути військової ескалації" між Ізраїлем і Ліваном після ракетного удару Хезболли по Голанських висотах та закликав Іран "припинити підтримку дестабілізуючих суб’єктів" на Близькому Сході.
Крім цього, Макрон у розмові з Пезешкіаном сказав, що Іран повинен припинити ескалацію своєї ядерної програми та дотримуватись вимог міжнародних організацій.
Також президент Франції згадав про трьох французьких заручників, яких утримує Іран. Він заявив, що їхнє звільнення Іраном є "неминучим вимогою та передумовою для покращення" відносин між Парижем та Тегераном.
- Нагадаємо, 28 липня Ізраїль пообіцяв відповісти ліванському збройному угрупуванню "Хезболла" після його удару по стадіону, де загинули щонайменше 12 ізраїльських дітей. Проте Ізраїль висунув умови, щоб запобігти повномасштабній війні.
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