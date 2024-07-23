Макрон заявив, що не призначатиме новий уряд до завершення Олімпійських ігор

Про це повідомляє BFMTV.

Макрон підкреслив, що до середини серпня його держава має зосередитися на Олімпійських іграх, які розпочнуться у пʼятницю 26 липня у Парижі.

"Очевидно, що до середини серпня ми повинні бути зосереджені на Іграх, а потім, залежно від прогресу цих дискусій, я буду відповідати за призначення прем’єр-міністра або його завдання сформувати уряд і мати найширший склад, який дозволяє йому діяти і мати стабільність", - сказав він.

Також французький президент прокоментував запитання журналістів щодо нового премʼєра, а саме - висунення переможцями парламентських виборів (лівий блок "Новий народний фронт") кандидатки Люсі Касте на цю посаду.

Макрон підкреслив, що питання не в імені, а в тому, "яка більшість може виникнути в Асамблеї".