Макрон заявив, що не призначатиме новий уряд до завершення Олімпійських ігор
Президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що до "середини серпня" він не призначатиме новий уряд країни - у цей період завершиться Олімпіада у Парижі
Про це повідомляє BFMTV.
Макрон підкреслив, що до середини серпня його держава має зосередитися на Олімпійських іграх, які розпочнуться у пʼятницю 26 липня у Парижі.
"Очевидно, що до середини серпня ми повинні бути зосереджені на Іграх, а потім, залежно від прогресу цих дискусій, я буду відповідати за призначення прем’єр-міністра або його завдання сформувати уряд і мати найширший склад, який дозволяє йому діяти і мати стабільність", - сказав він.
Також французький президент прокоментував запитання журналістів щодо нового премʼєра, а саме - висунення переможцями парламентських виборів (лівий блок "Новий народний фронт") кандидатки Люсі Касте на цю посаду.
Макрон підкреслив, що питання не в імені, а в тому, "яка більшість може виникнути в Асамблеї".
- 22 липня президент Франції Емманюель Макрон закликав до "політичного перемирʼя" в державі на тлі спроб сформувати уряд після дострокових виборів під час Олімпійських ігор, які стартують у Парижі 26 липня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.19 Купівля 41.19Продаж 41.75
- EUR Купівля 44.82Продаж 45.62
- Актуальне
- Важливе