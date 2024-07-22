Макрон закликав до "політичного перемирʼя" у Франції під час Олімпійських ігор у Парижі
Президент Франції Емманюель Макрон закликав до "політичного перемирʼя" в державі на тлі спроб сформувати уряд після дострокових виборів під час Олімпійських ігор, які стартують у Парижі 26 липня
Про це повідомляє Le Monde.
Відповідаючи на запитання журналістів, французький лідер заявив про "спортивне свято" в поєднанні з "олімпійським та політичним перемирʼям".
"Саме Ігри будуть в центрі життя країни, і весь світ буде у Франції завдяки їм", - висловився Макрон.
Водночас французький президент не зауважив, чи означає це те, що він призначить премʼєр-міністра до початку Олімпіади.
Проте в оточенні Макрона уточнили: призначення нового глави уряду замість Габріеля Атталя до Олімпійських ігор малоймовірне, "якщо не станеться колосальне прискорення" переговорів.
-
7 липня 2024 року у Франції відбулося голосування на другому турі позачергових парламентських виборів, за підсумками якого буде розподілено 577 місць у нижній палаті Національної асамблеї країни.
-
8 липня прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь подав президенту Емманюелю Макрону прохання про відставку, однак той попросив його залишитись.
-
16 липня Макрон прийняв відставку прем’єр-міністра Габріеля Атталя.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.27 Купівля 41.27Продаж 41.82
- EUR Купівля 44.94Продаж 45.72
- Актуальне
- Важливе