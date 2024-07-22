Макрон закликав до "політичного перемирʼя" у Франції під час Олімпійських ігор у Парижі

Про це повідомляє Le Monde.

Відповідаючи на запитання журналістів, французький лідер заявив про "спортивне свято" в поєднанні з "олімпійським та політичним перемирʼям".

"Саме Ігри будуть в центрі життя країни, і весь світ буде у Франції завдяки їм", - висловився Макрон.

Водночас французький президент не зауважив, чи означає це те, що він призначить премʼєр-міністра до початку Олімпіади.

Проте в оточенні Макрона уточнили: призначення нового глави уряду замість Габріеля Атталя до Олімпійських ігор малоймовірне, "якщо не станеться колосальне прискорення" переговорів.