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Макрон закликав до "політичного перемирʼя" у Франції під час Олімпійських ігор у Парижі

22 липня, 2024 понедiлок
16:57
Світ Еммануель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон закликав до "політичного перемирʼя" в державі на тлі спроб сформувати уряд після дострокових виборів під час Олімпійських ігор, які стартують у Парижі 26 липня

Зміст

Про це повідомляє Le Monde.

Відповідаючи на запитання журналістів, французький лідер заявив про "спортивне свято" в поєднанні з "олімпійським та політичним перемирʼям".

"Саме Ігри будуть в центрі життя країни, і весь світ буде у Франції завдяки їм", - висловився Макрон.

Водночас французький президент не зауважив, чи означає це те, що він призначить премʼєр-міністра до початку Олімпіади.

Проте в оточенні Макрона уточнили: призначення нового глави уряду замість Габріеля Атталя до Олімпійських ігор малоймовірне, "якщо не станеться колосальне прискорення" переговорів.

  • 7 липня 2024 року у Франції відбулося голосування на другому турі позачергових парламентських виборів, за підсумками якого буде розподілено 577 місць у нижній палаті Національної асамблеї країни.

  • 8 липня прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь подав президенту Емманюелю Макрону прохання про відставку, однак той попросив його залишитись.

  • 16 липня Макрон прийняв відставку прем’єр-міністра Габріеля Атталя.

Теги:
вибори
Франція
Олімпіада-2024
Емманюель Макрон
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