Прем'єр Франції Атталь оголосив про свою відставку

Про це повідомляє France 24.

Попри відставку, Атталь зазначив, що залишиться на посаді "стільки, скільки вимагатиме обов'язок" в контексті Олімпійських ігор, які відбудуться у Франції вже за кілька тижнів.

"Я не вибирав цей розпуск, але я відмовився його терпіти", - підкреслив очільник французького уряду.

Він зауважив, що, на його думку, на парламентських виборах французи "виключили три ризики".

"Ризик абсолютної більшості, в якій домінує Франція, є очевидним. Ризик абсолютної більшості, в якій домінує Національне об'єднання, і ризик зникнення руху, який втілює наші ідеї і цінності", так що "ніяка абсолютна більшість не може бути очолена крайнощами", - додав він.

Атталь наголосив, що відтепер парламент матиме безпрецедентний вплив на прийняття рішень, закликаючи депутатів до пошуку "чогось нового, великого та корисного".

"Для цього нам доведеться вже завтра почати все ставити під сумнів. Наш політичний простір повинен буде розпочати роботу над створенням нової політичної пропозиції, заснованої на чітких цінностях: гарантувати єдність і ніколи не піддаватися розколу, втілювати владу, зберігаючи нашу людяність, діяти заради безпеки", - підкреслив він.