Явка найвища з 1981 року: У Франції проходить другий тур дострокових парламентських виборів
У неділю, 7 липня, у Франції розпочалось голосування на другому турі позачергових парламентських виборів, в результаті якого буде розподілено понад 500 місць у нижній палаті Національної асамблеї країни
Про це інформує France 24.
Після першого туру, що відбувся минулого тижня, жодна політична сила не змогла отримати більшості у Національних зборах, що створило високу інтригу перед сьогоднішнім голосуванням.
Ключове протистояння розгортається між партією Емманюеля Макрона "Відродження" та партією "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.
Порівняно з попереднім туром явка виборців на другому турі парламентських виборів у Франції значно зросла.
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Так, станом на 12:00 явка виборців стала найвищою за останні 43 роки, сягнувши 26,63%. Соціологи Harris Interactive та Ipsos зазначають, що це найвищий рівень явки з 1981 року.
Також повідомляється, що сьогодні особливо висока явка в округах Буш-дю-Рон - 34,59%, Коррез - 33,88% та Канталь - 33,48%. Найнижча явка в округах Сен-Дені - 12,77%, Валь-де-Марн - 17,07% та О-де-Сен - 18,72%.
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Очікується, що результати виборів будуть оголошені пізно ввечері. Результати покажуть, чи зможе Макрон зберегти свою політичну владу або ж Ле Пен отримає можливість вплинути на політичну систему країни.
Результати першого туру парламентських виборів у Франції
Перший тур завершився з таким результатом:
- "Національне об'єднання" (RN) та його союзники: 33,14% (255-295 потенційних місць);
- "Народний фронт" (NFP) - 27,99% (від 120 до 140 потенційних місць);
- пропрезидентський блок (ENS) - 20,04% (від 90 до 125 потенційних місць);
- "Республіканці"/UDI/ Ліві - 10,74% (від 35 до 45 потенційних місць).
Згодом партія президента Франції Емманюеля Макрона "Відродження" та ліва "Новий народний фронт" відкликали деяких своїх кандидатів з другого туру виборів до парламенту, аби не дати ультраправій партії "Національне об'єднання" перемогти.
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