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У Франції дві партії відкликали деяких кандидатів із виборів парламенту, щоб завадити ультраправим перемогти

2 липня, 2024 вiвторок
15:56
Світ Франція

Центристська партія президента Франції Емманюеля Макрона "Відродження" та ліва "Новий народний фронт" відкликали деяких своїх кандидатів з другого туру виборів до парламенту, аби не дати ультраправій партії "Національне об'єднання" перемогти

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Про це повідомляє Bloomberg.

Так, 190 кандидатів відмовилися від участі у виборах - 123 від лівих і 64 від партії Макрона, що є свідченням тактичного маневру, спрямованого на зменшення шансів "Національного об'єднання" перемогти.

У виданні пояснили, що в більш ніж половині з 577 виборчих округів до другого туру вийшли по три людини. У таких ситуаціях кандидат, який посів третє місце, може зняти свою кандидатуру, щоб підвищити шанси іншої основної партії на перемогу.

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За словами колишнього голови Банку Франції Жан-Клода Тріше, потенціал "підвішеного" парламенту підвищує ймовірність формування широкого уряду меншості.

"Технократичний уряд - це зовсім не у французькій традиції. Це може бути рішенням в інших країнах, зокрема, в Італії, - зазначив він. - У Франції це не так, тому що ми перебуваємо в абсолютно інших політичних рамках".

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Ці кроки були зроблені після того, як лідер "Національного об'єднання" Джордан Барделла, який прагне отримати абсолютну більшість у парламенті, закликав виборців підтримати кандидатів від його партії у другому турі, навіть звернувшись до "поміркованих лівих виборців, які не сприймають екстремізм і радикалізм". 

У відповідь прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь попросив усі партії об'єднати зусилля, щоб не дозволити ультраправим отримати абсолютну більшість голосів. 

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"Нам потрібно управляти по-іншому, - заявив Атталь. - Це ознака того, що ми почули послання французів і виборців".

У разі успіху у другому турі, абсолютна більшість голосів, отримана "Національним об'єднанням", дасть Барделла прем'єрське крісло і забезпечить його партії можливість легко ухвалювати закони. 

Для абсолютної більшості ультраправій партії необхідно 289 місць у парламенті. Вони перемогли або вийшли до другого туру в 485 округах з 577. Їхні кандидати посіли перше місце або були обрані в першому турі у 297 з них

  • У неділю, 30 червня, у Франції відбувся перший тур парламентських виборів, за результатами якого перемогла ультраправа партія "Національне об'єднання".

Теги:
вибори
політика
Франція
Емманюель Макрон
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