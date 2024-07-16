Макрон прийняв відставку премʼєр-міністра Франції Атталя
Президент Франції Емманюель Макрон сьогодні, 16 липня, прийняв відставку прем’єр-міністра Габріеля Атталя
Про це повідомляє BMFTV.
Зазначено, що сьогодні Макрон прийняв відставку Атталя, хоча відмовився це зробити одразу після парламентських виборів: тоді французький президент попросив главу уряду залишитися на своїй посаді.
Відомо, що відтепер Атталь та інші міністри виконуватимуть свої обов’язки до призначення нового уряду. Потім він працюватиме депутатом у новому складі Національної асамблеї та очолюватиме фракцію політичної сили Макрона.
Габріель Атталь був прем’єр-міністром Франції з 9 січня 2024 року, обійнявши посаду після Елізабет Борн. Тоді 34-річний Атталь став наймолодшим главою французького уряду в сучасній історії країни.
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У неділю, 7 липня 2024 року, у Франції відбулося голосування на другому турі позачергових парламентських виборів, за підсумками якого буде розподілено 577 місць у нижній палаті Національної асамблеї країни.
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8 липня прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь подав президенту Емманюелю Макрону прохання про відставку, однак той попросив його залишитись.
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