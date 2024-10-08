Максимально зараз треба підтримувати абсолютно всі стосунки з Польщею, - віцеспікерка Ради Кондратюк

Про це Кондратюк заявила у ВР, повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Вона нагадала, що під час повномасштабного вторгнення Польща надала допомогу Україні на понад 6,5 мільярдів доларів. Крім того, Варшава є "неймовірним адвокатом нас у світі".

"А це говорить про те, що Польща є головним постачальником і є головною артерією нашого військового організму. Це величезний хаб допомоги Україні", - зазначила нардепка.

Кондратюк вказала, що головування Польщі у ЄС у 2025 році може допомогти прискорити переговорний процес, який починає Україна. Зважаючи на це, на її думку, Україні потрібно максимально підтримувати стосунки з поляками на усіх рівнях: урядовому, парламентському та громадському.

"Ми також просимо наших польських друзів почути нас, коли ми говоримо про необхідність гідного і поіменного вшанування наших вояків УПА, які загинули на території сучасної Польщі. Зокрема, це стосується пам'ятної дошки на горі Монастир. Питання в тому, чи мусимо ми зараз ставити один одному ультиматуми і ставити розв'язання одного питання в жорсткій залежності з розв'язанням іншого питання", - додала Кондратюк.