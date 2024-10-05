Ситуація з українсько-польськими відносинами буде важливою частиною процесу євроатлантичної інтеграції, - Портников

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у етері телеканалу "Еспресо".

"Нам потрібен діалог з Польщею. Ми можемо погодитися з тим, що Європейський Союз — саме та платформа, яка дозволяє вирішувати ці складні проблеми. Я б дуже не хотів, щоб ми з вами були в ситуації, коли ми мали б ухвалювати певні рішення як частину нашої європейської інтеграції, тому що це завжди погано закінчується. Я весь час кажу своїм польським друзям, подумайте, що все це може бути потім переглянуто після того, як Україна стане членом НАТО та Європейського Союзу, і вам не буде що пред’явити. Навпаки, залишиться образа між двома країнами, бо ви нас примусили ухвалити рішення, які ми не хотіли ухвалювати тільки тому, що ви спекулювали нашим майбутнім та безпекою. А от якщо ми ведемо діалог у самому ЄС як близькі та сусідні країни, то ми разом створюємо інституції, які дозволяють нам прийти до спільної українсько-польської розрядки історичної напруженості. Це було б дуже важливим моментом, який вирішив би питання, пов’язане з тим, як буде виглядати не тільки європейська інтеграція України, а й майбутнє українсько-польських взаємин у розумінні наших спільних інтересів", - зазначив він.

Тому ситуація, пов’язана з українсько-польськими стосунками, так чи інакше буде важливою частиною всього процесу євроатлантичної європейської інтеграції, який буде продовжуватися наступними роками. Адже історична правота призводить тільки до погіршення стосунків, каже Портников.



"У польському суспільстві мають розуміти, що не можна такі складні питання використовувати як елемент шантажу, навіть якщо ти відчуваєш якусь свою історичну правоту. Наприклад зараз ЄС розділив Албанію і Північну Македонію і проводить самостійні перемовини з Албанією і не проводить перемовин з Північною Македонією, тому що вони не дійшли до історичного компромісу з Болгарією. Але ж це неправильно, бо Північна Македонія і Болгарія до чогось домовляться, Північна Македонія піде на якісь зміни, в тому числі конституційного характеру, а що буде після того, як Північна Македонія вступить до ЄС? Хто буде заважати тоді Північній Македонії змінити свою Конституцію? Якщо ми хочемо якісь домовленості не на ці п’ять років, а стратегічно на століття, то маємо діяти разом, а не як одна країна, користуючись тим, що вона раніше вступила до якихось європейських чи євроатлантичних структур, намагалася нав’язати іншим бачення реальності", - пояснив журналіст.

Зараз питання не в ексгумації жертв Волинської трагедії, а в тому, щоб ми вирішували складні проблеми як члени спільної європейської сім’ї, сказав він.



"Важливо, щоб не було такої постановки питання: а якщо ви не зробите те, що ми від вас вимагаємо, то ви не отримаєте того, що ми мали б зробити, якби не було цих обставин. Ось у чому є дуже важливий момент, про що ми маємо думати і що є частиною всієї цієї історії. Буде дуже прикро, якщо певні рішення будуть ухвалюватися, тому що нам будуть казати: ви знаєте, якщо ми цього не зробимо, якщо ми за це не проголосуємо, у нас будуть проблеми з європейською інтеграцією, тому що це у майбутньому вдарить бумерангом по всій атмосфері польсько-українських взаємин. Мовляв, це буде допомагати політичному успіху тих, хто буде говорити: бачите, наш уряд пішов на компроміси тоді, а ми вже в ЄС, проголосуйте за нас, ми це все скасуємо, і що тоді Польща скаже?”, - додав Портников.