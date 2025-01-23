На Євробаченні-2025 Ізраїль представить дівчина, яка пережила напад ХАМАСу під час фестивалю 7 жовтня 2023 року

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що 24-річна Юваль Рафаель отримала найбільшу кількість голосів і здобула перемогу у фіналі талант-шоу Hakochav Haba ("Висхідна зірка"), під час якого співаки виконують кавери на різні пісні. Її пісня буде обрана наступного місяця комісією, скликаною громадським мовником Kan, для пісенного конкурсу Євробачення.

В інтерв'ю перед фіналом дівчина поділилася, що 7 жовтня 2023 року разом з друзями перебували на музичному фестивалі Nova, коли бойовики ХАМАСу здійснили напад. Як пише видання, Рафаель вижила, сховавшись під тілами в придорожньому бомбосховищі.

Дівчина заявила, що хоче виступити в Європі та "розповісти їм історію країни, про те, через що я пройшла, через що пройшли інші".

"Я хочу розповісти цю історію, але не з позиції пошуку співчуття. Я хочу, щоб вона була сильною перед обличчям цього, і перед обличчям вигуків, які, я впевнена на 100%, будуть лунати з натовпу", - каже Рафаель.