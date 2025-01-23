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Міноборони не погодило продовження контракту з очільницею АОЗ Безруковою, підтримане наглядовою радою

Катерина Ганжа
23 січня, 2025 четвер
07:25
Суспільство Міністерство оборони України

Міністерство оборони України не погодило ухвалене 21 січня одностайне рішення наглядової ради Агентства оборонних закупівель щодо продовження контракту з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою строком на один рік

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Про це повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко, а також Інтерфакс-Україна.

"У вівторок наглядова, ознайомившись з наданими МО документами, ухвалила рішення продовжити контракт. Сьогодні прийшло непогодження від МО", - написала вона в середу у Facebook.

Агентству Інтерфакс-Україна в наглядовій раді АОЗ підтвердили цю інформацію.

Ніколаєнко зазначила, що вже місяць триває боротьба за статути АОЗ і Державного оператора тилу (ДОТ). За її словами, рішенню наглядової ради про продовження повноважень Безрукової передували кілька зустрічей наглядової ради з представниками міністерства, на останній із яких Міноборони передало свої застереження.

На думку членкині Громадської антикорупційної ради, наглядова рада під час продовження повноважень керівника АОЗ діяла в межах своєї виключної компетенції, тоді як непогодження цього рішення Міноборони перевищує законні повноваження міністерства та порушує закон.

За даними агентства Інтерфакс-Україна, наглядова рада наполягатиме на законності свого рішення та його практичній реалізації.

  • Попередньо повідомлялося, що наглядова рада Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України вирішила продовжити контракт із чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою. 
Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
Військові новини
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