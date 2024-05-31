"Мали право бити з 2022 року": Сікорський заявив, що Польща ніколи не ставила обмеження Україні щодо застосування зброї
Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський заявив, що країна з початку повномасштабного вторгнення не ставила Україні обмеження щодо застосування зброї
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Наскільки мені відомо, Польща ніколи не ставила таких обмежень", - заявив міністр.
За його словами, Україна здатна визначати цілі з урахуванням міжнародного гуманітарного права: "Закони війни це регулюють".
- Нещодавно заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.
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