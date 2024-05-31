"Мали право бити з 2022 року": Сікорський заявив, що Польща ніколи не ставила обмеження Україні щодо застосування зброї

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Наскільки мені відомо, Польща ніколи не ставила таких обмежень", - заявив міністр.

За його словами, Україна здатна визначати цілі з урахуванням міжнародного гуманітарного права: "Закони війни це регулюють".