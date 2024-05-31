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"Мали право бити з 2022 року": Сікорський заявив, що Польща ніколи не ставила обмеження Україні щодо застосування зброї

31 травня, 2024 п'ятниця
10:36
Світ Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський заявив, що країна з початку повномасштабного вторгнення не ставила Україні обмеження щодо застосування зброї

Зміст

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Наскільки мені відомо, Польща ніколи не ставила таких обмежень", - заявив міністр.

За його словами, Україна здатна визначати  цілі з урахуванням міжнародного гуманітарного права: "Закони війни це регулюють".

  • Нещодавно заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.

Теги:
Польща
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
Світ про Україну
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