Малі висилає посла Швеції: яка причина й до чого тут Україна

Про припинення Швецією допомоги Малі стало відомо 7 серпня.

"Ви не можете підтримувати незаконну загарбницьку війну Росії проти України і водночас отримувати кілька сотень мільйонів крон щорічно допомоги на розвиток. Тому уряд вирішив поступово припинити стратегію двосторонньої допомоги Швеції з Малі у 2024 році", - написав у соцмережі Х міністр Швеції з питань співробітництва у сфері розвитку Йоган Форселль.

У відповідь на це міністерство закордонних справ Малі 9 серпня оголосило, що викликало посла Швеції. Через "ворожу" заяву шведського міністра йому наказали покинути Малі впродовж 72 годин.