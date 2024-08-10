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Малі висилає посла Швеції: яка причина й до чого тут Україна

Ольга Бабишена
10 серпня, 2024 субота
01:15
Світ Швеція

Міністр Швеції з питань співробітництва у сфері розвитку Йоган Форселль заявив, що його країна припиняє двосторонню допомогу Малі. У відповідь на це республіка висилає шведського посла

Зміст

Про припинення Швецією допомоги Малі стало відомо 7 серпня. 

"Ви не можете підтримувати незаконну загарбницьку війну Росії проти України і водночас отримувати кілька сотень мільйонів крон щорічно допомоги на розвиток. Тому уряд вирішив поступово припинити стратегію двосторонньої допомоги Швеції з Малі у 2024 році", - написав у соцмережі Х міністр Швеції з питань співробітництва у сфері розвитку Йоган Форселль. 

У відповідь на це міністерство закордонних справ Малі 9 серпня оголосило, що викликало посла Швеції. Через "ворожу" заяву шведського міністра йому наказали покинути Малі впродовж 72 годин. 

  • 28 липня у Республіці Малі повстанці-туареги вбили й поранили десятки найманців російської приватної військової компанії "Вагнера". Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначив, що малійські повстанці "отримали необхідну інформацію, яка дала змогу провести успішну військову операцію проти російських воєнних злочинців".Також Юсов сказав, що схожі операції відбуватимуться надалі.
  • Згодом Малі оголосило про розрив дипломатичних відносин з Україною, звинувативши в "підтримці міжнародного тероризму" та "порушенні суверенітету Республіки Малі". В українському дипломатичному відомстві назвали таке рішення "недалекоглядним та поспішним". 
Теги:
Україна
Швеція
МЗС
Африка
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