Маск поступився званням найбагатшої людини світу засновнику Amazon Безосу, - Bloomberg
Вперше за більш ніж дев'ять місяців Ілон Маск перестав бути найбагатшою людиною світу. Після падіння акцій Tesla Inc. бізнесмен поступився місцем на вершині Індексу мільярдерів Bloomberg засновнику Amazon.com Inc. Джеффу Безосу
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що засновник Amazon.com 60-річний Джефф Безос вперше очолив рейтинг найбагатших людей за версією Bloomberg у 2021 році.
Зараз статки Маска становлять 197,7 млрд доларів, а Безоса - 200,3 млрд доларів.
За даними видання, розрив у статках між 52-річним Маском і Безосом, який у певний момент сягав 142 млрд доларів, скорочується, оскільки акції Amazon і Tesla рухаються в протилежних напрямках.
Хоча обидві компанії входять до так званої "Великої сімки", яка стимулює американські фондові ринки, акції Amazon з кінця 2022 року зросли більш ніж удвічі та перебувають майже на рівні рекордного максимуму. Водночас акції Tesla впали приблизно на 50% від свого піка 2021 року.
Зазначається що падіння акцій Tesla у понеділок, 4 березня, відбулося після того, як постачання з її заводу в Шанхаї впали до найнижчого рівня більш ніж за рік. Amazon тим часом демонструє найкраще зростання онлайн-продажів з початку пандемії.
Крім того, статки Маска можуть зазнати ще більшого удару після того, як суддя штату Делавер скасував його зарплатний пакет у розмірі 55 млрд доларів у компанії Tesla, де він є генеральним директором. Суд став на бік інвестора, який оскаржував найбільший в історії компенсаційний план Маска.
Натомість переважна частина статків Безоса походить від його 9% акцій Amazon. Він є найбільшим акціонером онлайн-ритейлера навіть після того, як минулого місяця продав 50 млн акцій на суму близько 8,5 млрд доларів.
Bloomberg додає, що для Безоса бути на вершині рейтингу багатства — звична справа. Вперше він обігнав співзасновника Microsoft Білла Гейтса у рейтингу найбагатших людей світу у 2017 році.
- На початку лютого суддя в штаті Делавер анулювала рішення ради директорів компанії Tesla, яка в 2018 році вирішила виплатити Ілону Маску 55,8 млрд доларів як винагороду за роботу в керівництві компанії.
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