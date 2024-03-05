Маск поступився званням найбагатшої людини світу засновнику Amazon Безосу, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що засновник Amazon.com 60-річний Джефф Безос вперше очолив рейтинг найбагатших людей за версією Bloomberg у 2021 році.

Зараз статки Маска становлять 197,7 млрд доларів, а Безоса - 200,3 млрд доларів.

За даними видання, розрив у статках між 52-річним Маском і Безосом, який у певний момент сягав 142 млрд доларів, скорочується, оскільки акції Amazon і Tesla рухаються в протилежних напрямках.

Хоча обидві компанії входять до так званої "Великої сімки", яка стимулює американські фондові ринки, акції Amazon з кінця 2022 року зросли більш ніж удвічі та перебувають майже на рівні рекордного максимуму. Водночас акції Tesla впали приблизно на 50% від свого піка 2021 року.

Зазначається що падіння акцій Tesla у понеділок, 4 березня, відбулося після того, як постачання з її заводу в Шанхаї впали до найнижчого рівня більш ніж за рік. Amazon тим часом демонструє найкраще зростання онлайн-продажів з початку пандемії.

Крім того, статки Маска можуть зазнати ще більшого удару після того, як суддя штату Делавер скасував його зарплатний пакет у розмірі 55 млрд доларів у компанії Tesla, де він є генеральним директором. Суд став на бік інвестора, який оскаржував найбільший в історії компенсаційний план Маска.

Натомість переважна частина статків Безоса походить від його 9% акцій Amazon. Він є найбільшим акціонером онлайн-ритейлера навіть після того, як минулого місяця продав 50 млн акцій на суму близько 8,5 млрд доларів.

Bloomberg додає, що для Безоса бути на вершині рейтингу багатства — звична справа. Вперше він обігнав співзасновника Microsoft Білла Гейтса у рейтингу найбагатших людей світу у 2017 році.