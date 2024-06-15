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Ексклюзив

Масованими атаками Путін пришвидшує остаточне рішення про відправлення західних літаків в Україну, - Піонтковський

15 червня, 2024 субота
18:30
Світ Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю

Атаками по Харкову, по Києву й Кривому Рогу Путін прискорює остаточне рішення про відправлення західних літаків у небо України. Ці перегони в часі Москва програє.

Зміст

Про це розповів політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Чому Путін зараз різко посилив терористичні атаки? Його завдання - за цей час, поки вирішується це питання, він безкарно може знищувати житлові квартали українських міст й українську інфраструктуру. І він це робить, сподіваючись викликати настрої «нумо все ж таки подумаємо про перемир’я». Зараз головне - час. Ми бачимо, що максимум у найближчий місяць визначиться результат війни. Чи коли Захід направить ці літаки. Дуже добрий сигнал – рішення Швеції надати, окрім «гріпенів», два літаки, аналог американського AWACS. Тут уже й не може йтися про українських пілотів. Які там українські пілоти – це літаки-лабораторії, екіпаж із 5-6 людей, яких за цей час не могли підготувати. Тобто кожним кроком розмивається ця червона лінія. І росіяни розуміють, що коли в українському небі з’являться сто, а краще двісті «гріпенів», «тайфунів» і «міражів», а ще 40 українських пілотів підготують на F-16, це поставить хрест на російському угрупованні в Криму", - зазначив він.

Моральний ідіотизм росіян працює проти них: "Ми ж бачимо, що американська адміністрація, наш дідусь Байден, який вагається повсякчас, - вони ж до останнього впиралися й не хотіли давати дозволу на використання американської зброї. І саме ці атаки з Білгородської області по жилих кварталах Харкова зробили неможливим продовжувати це. Ми пам’ятаємо чудовий виступ, я на всіх своїх каналах показував відео республіканців, голови комітету закордонних справ Маккола, коли він із мапою Білгородської області практично кричав на Блінкена й адміністрацію: що ви робите – вони безкарно розстрілюють міста", - розповів Піонтковський.

За його словами, тактика – випередимо Захід і все ж таки змусимо Україну до якоїсь капітуляції, якогось корейського варіанту – працює проти росіян. Атаками мирних містах Путін прискорює рішення про відправлення західних літаків у небо України.

  • Заступник гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський повідомив, що літаки F-16 і Saab відкривають Україні можливість бити по оборонних заводах РФ та захищати прикордоння.

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
Захід
ЗСУ
Джо Байден
Війна з Росією
США
ракетний удар
Світ про Україну
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