Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Треба розуміти, що все ж таки необхідне тяжче озброєння на кшталт ракет ATACMS, тому що ми бачили, як ракета ATACMS відпрацьовувала по тимчасово окупованому півострову Крим і яка результативність була після комплексного удару з застосуванням Storm Shadow, ATACMS, розвідувальних наших БПЛА. Якщо кажемо про наші спроби зараз, то ми намагаємося відігнати озброєння, яке займається ракельними обстрілами по території Сумської або Харківської області. Тому треба казати вже все ж таки про використання літаків, тяжчого озброєння для того, щоб діставати до таких аеродромів, як Балтімор, до віддалених складів, щоб ускладнювати логістику ворога", - пояснив Храпчинський.

Експерт нагадав, що Нідерланди дозволили використовувати винищувачі F-16 по території Російської Федерації.

Щодо інформації про будівництво ангарів для російських літаків за 300 км від українського кордону, Храпчинський сказав, що ворогу це не допоможе захиститися від ударів західної зброї.

"Якщо наші західні партнери нададуть нам літаки F-16 із ракетами JASSM, які можуть літати в середньому до 950 км, то ми можемо зазначити, що в принципі на відстані до тисячі кілометрів ворог не зможе, наприклад, розміщувати тактичну або стратегічну авіацію, бо розумітиме, що вона може бути під суттєвим ударом з нашої сторони. Ми накриваємо суттєво важливі об’єкти - це "Арсенал-53", який займається будівництвом КАБів, завод "Радуга" та "Авангард" у Підмосков'ї. Тобто це ті стратегічні об'єкти, які входять в компанію Путіна, що виробляє зброю, якою стріляють по території України", - наголосив він.

За словами авіаційного експерта, важливо вибудувати 100-кілометрову зону навколо кордонів Україна, де не буде будь-якої зброї Російської Федерації, тобто сіра, демілітаризована зона й тисячу кілометрів, де не буде жодного тактичного літака або тяжкого озброєння ворога.

"Це дійсно можна зробити шляхом застосування всього того знаряддя, яке нам повинні передати. Тобто це і літаки F-16, й літаки дальнього радіолокаційного виявлення Saab, це і дозвіл на використання, наприклад, ATACMS. Так ми зможемо суттєво вплинути на логістику ворога і прибрати його з території України й ми побачимо "жести доброї волі", які бачили свого часу, коли ворог відступав з Харківського напрямку або Херсону. Головна задача зараз - суттєво вдарити безпосередньо по логістичній складовій РФ і при цьому втримувати лінію фронту на тому місці, де вона є", - підсумував Храпчинський.

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

27 травня стало відомо, що Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу закликала уряди всіх держав-членів НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії.

Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.

Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.

29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.

30 травня Норвегія заявила, що західні країни повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії, аби прискорити перемогу Києва.

Цього ж дня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе застосовувати данські винищувачі F-16 для завдання ударів по військових об’єктах на території Росії.

30 травня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна "не має проблем" щодо використання Києвом наданих Прагою боєприпасів для ударів по території Росії.

Також стало відомо, що Латвія не накладає жодних обмежень на використання своєї зброї для ударів по території Росії, але не обговорює відправку військових в Україну

А 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбепеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.

2 червня у Франції заявили, що оскільки Україна від початку не отримала обмежень на використання їхніх ракет Storm Shadow, вона може бити ними по території РФ.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які надасть її держава, для ударів по цілях у Росії.