Espreso.tv
en
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Майбутнє режиму нерозповсюдження ядерної зброї - все більше під питанням, - аналітик Бєлєсков
Ексклюзив

Майбутнє режиму нерозповсюдження ядерної зброї - все більше під питанням, - аналітик Бєлєсков

Ірена Моляр
24 серпня, 2025 неділя
19:41
Світ ядерна зброя

Якщо режим нерозповсюдження ядерної зброї буде зазнавати краху, почнуть з'являтися у світі - на Корейському півострові, на Близькому Сході, в Європі - додаткові ядерні держави, відповідно, тоді нічого не стримуватиме й Україну

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив старший аналітик центру ініціатив "Повернись живим", експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

"Ядерна зброя - зброя стримування, а не перемоги у війні. Звичайно, Росія своїми діями та Захід своєю бездіяльністю компроментує режим нерозповсюдження ядерної зброї. Ситуація, коли є ядерна держава, яка здійснює акт агресії, акт окупації проти іншої країни, яка не є ядерною, підриває режим нерозповсюдження. І є багато допорогових держав, які дивляться на це все, частина з яких союзники США, і в них немає певності, чи Сполучені Штати виконають зобов'язання щодо них в рамках розширеного стримування. Приклад - Південна Корея, яка під американською ядерною парасолькою в рамках союзницьких угод, але є під боком Північна Корея. На сьогодні 70% населення Південної Кореї підтримує отримання ядерної зброї", - прокоментував Микола Бєлєсков.

На його думку, ймовірність розмивання режиму нерозповсюдження ядерної зброї зростає. Але Україна точно не повинна бути першою, хто підриватиме далі цей режим нерозповсюдження. Якщо він буде зазнавати краху, якщо почнуть з'являтися у світі - на Корейському півострові, на Близькому Сході, в Європі - додаткові ядерні держави, відповідно, тоді нічого не стримуватиме й Україну.

"Але навіть за цих умов варто пам'ятати, що ядерна зброя - це зброя стримування, а не перемоги у війні, тому що, знову ж таки, і в іншої сторони - Росії, є ця зброя. І як це люди уявляють, - що ми будемо використовувати цю зброю як засіб ведення бойових дій? Але ж вона в обидва боки може літати. У Росії є концентрація населення в європейській частині, навколо великих міст, що робить їх особливо вразливими. І у нас є ця концентрація людей в найбільших містах, що робить і нас вразливими. Тому треба враховувати ці нюанси, пам'ятати про те, чим є ядерна зброя. Але все більше у світі статей про те, що в оцих умовах, які є, а це не лише російсько-українська війна, це й інші регіональні історії, є непевність щодо американських гарантій безпеки. Майбутнє режиму нерозповсюдження, якому всього-на-всього 55 років, - все більше під питанням", - резюмував аналітик.

  • 19 серпня стало відомо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин віддав наказ про значне збільшення ядерного арсеналу країни. Це рішення стало реакцією на спільні військові навчання США та Південної Кореї, які розпочалися 18 серпня.
