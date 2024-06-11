Майбутнє України в ЄС і ми дотримаємось своєї обіцянки, - Шольц

Про це він заявив під час виступу на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.

"Україна - велика країна. Ця країна має дуже освічене населення. І навіть попри наслідки війни, в Україні прогнозується ріст економіки. Зараз в першу чергу інвестиції в будівельні галузі пожвавлять економіку. Втім, аграрний сектор України є глобальним гравцем на світовому ринку. Експорт сільськогосподарської продукції України досяг довоєнного рівня і це надзвичайне досягнення. Також це вкрай важливо для продовольчої безпеки у всьому світі", - заявив Шольц.

Канцлер наголосив, що Україна стане членом ЄС.

"Україна має великий потенціал у галузі відновлювальних джерел енергії та водню. А також в галузі цифрової трансформації, IT, озброєння, охорони здоровʼя та фармацевтики. Саме тому наша конференція фокусується на цих сферах. Коли ми говоримо про відновлення України, то ми обговорюємо відновлення майбутнього члена ЄС. Через кілька місяців після початку вторгнення РФ, ми разом дали Україні обіцянку про майбутнє України в ЄС. Ми дотримаємось цієї обіцянки", - наголосив Шольц.