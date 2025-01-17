Майк Джонсон призначив критика допомоги Україні Кроуфорда очільником Комітету з розвідки США
Спікер Палати представників Майк Джонсон призначив Ріка Кроуфорда, республіканця з Арканзасу, який виступав проти допомоги Україні, на посаду голови Комітету з питань розвідки США
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що рішення про призначення було ухвалено менш ніж через добу після несподіваного усунення Майка Тернера з цієї посади.
Джонсон заявив, що розвідувальне співтовариство потребує "свіжого старту" і що Трамп не має жодного відношення до цього рішення.
"Наше розвідувальне співтовариство і нагляд за ним повинні підтримувати найвищий рівень довіри", - зазначив Джонсон.
Він також додав, що Кроуфорд "забезпечить принципове керівництво" на посаді голови комітету.
У Bloomberg нагадали, що Тернер розійшовся в поглядах із Трампом щодо України, ставши одним з найсильніших її прихильників. Він виступав за безперервне надання допомоги у сфері безпеки, а також за прискорення поставок озброєння.
Новий очільник комітету Рік Кроуфорд заявив, що підтримує військову допомогу Україні, але виступає проти того, щоб "відправляти ваші податки на європейські канікули для оплати зарплат урядовців чи субсидій фермерам якоїсь іншої країни".
У квітні 2024 року він проголосував проти пакета допомоги Україні та союзникам на суму $60,8 млрд, який включав $9 млрд економічної допомоги.
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